عبدالله الشرقي: الاستعداد لبطولتي العالم وآسيا لبناء الأجسام في عجمان بدأ مبكراً

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الاستعداد لاستضافة بطولتي آسيا 2025 وكأس العالم 2026 في إمارة عجمان سيبدأ مبكراً.

وقال: نريد أن نواصل بالنهج ذاته الذي درجنا عليه من خلال تنظيمنا لكبرى بطولات المحترفين في الفجيرة، والتي شهدت قبل أشهر تنظيم بطولة العالم للهواة والمحترفين بمشاركة الجنسين، لا سيما بعد الإشادة الكبيرة التي رافقت تنظيم الإمارات لهذه البطولات، والتي ستظل عالقة بأذهان كل من شارك فيها، وقال الشيخ عبدالله الشرقي خلال اجتماع اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة بفندق نوفوتيل «الفجيرة»: نتطلع إلى تقديم الأفضل في قادم البطولات، وضرورة تبني أفكار جديدة تسهم في إنجاح البطولتين في عجمان، ولا بد من تضافر الجهود، وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل إبراز مثل هذه الأحداث.

من جانبه، وجه محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة للمحترفين والهواة لبناء الأجسام، الشكر لكل اللجان العاملة التي ساهمت في إخراج الحدث في أبهى صورة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات دائماً تكون مميزة في تنظيم مثل هذه الأحداث بفضل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، كاشفاً في الوقت ذاته، عن احتفالية خاصة لبطولة الفجيرة الـ 25 في نسختها المقبلة، والتي تتزامن مع اليوبيل الفضي لانطلاقة الحدث، وهذا في حد ذاته يضع على عاتق اللجنة المنظمة الكثير من المهام لإنجازها ومواصلة العمل بالوتيرة ذاتها في النسخة المقبلة من بطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام.