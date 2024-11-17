60 مليون أسرة في أنحاء العالم تابعت مباراة الملاكمة بين بول وتايسون

قالت شركة نتفليكس في بيان إن 60 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم تابعت مباراة الملاكمة التي طال انتظارها بين جيك بول ومايك تايسون، وإن الحدث بلغ ذروته عند 65 مليون بث. وتم بث المباراة بين بول المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي (27 عاما) والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون (58 عاما) مباشرة على منصة نتفليكس وأقيمت أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب (أية.تي.أند.تي) في أرلينجتون.

وفاز بول بالمباراة بإجماع لجنة الحكام. وحدثت بعض الانقطاعات أثناء البث المباشر للمباراة، حيث أبلغ أكثر من 90 ألف مستخدم عن مشاكل في نتفليكس في ذروتها، وفقا لموقع داون ديتكتور لتتبع الأعطال. لكن المنصة عاودت البث بعد الانقطاع الذي استمر حوالي 6 ساعات في الولايات المتحدة.