شراكة بين طيران الإمارات والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة

أعلنت طيران الإمارات والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، أمس، عن شراكة تمتد لعدة سنوات، تصبح بموجبها طيران الإمارات الشريك المميز والناقل الرسمي لبطولتي كأس إنفستيك وكأس التحدي للاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، وتُضاف هذه الشراكة إلى مجموعة الرعايات العالمية الناجحة لطيران الإمارات في عالم الرجبي، لتُرسّخ مكانتها كأحد أبرز الداعمين العالميين للرياضة.

ويمثّل إضافة البطولتين إلى محفظة رعايات الرجبي الخاصة بطيران الإمارات، خطوة استراتيجية، تعزز حضور العلامة التجارية ضمن أهم بطولات الأندية في أوروبا وجنوب أفريقيا، وتُتيح تواصلاً واسعاً مع أكثر من 70 مليون مشجع حول العالم.

وتعكس الشراكة التزام الطرفين بدعم تطور الرجبي عالمياً، وتعزيز التفاعل مع الجماهير، إلى جانب مبادرات مجتمعية، تهدف إلى تمكين المواهب الواعدة، وبناء جيل جديد من اللاعبين.

وتؤكد هذه الرعاية الجديدة، التزام طيران الإمارات الفريد بتنمية اللعبة على مختلف المستويات، من دعم المبادرات المجتمعية في دولة الإمارات، إلى الرعايات الكبرى للبطولات العالمية، بما في ذلك ست نسخ متتالية من كأس العالم للرجبي.

وتضم البطولتان 42 نادياً من إنجلترا، وفرنسا، وجورجيا، وإيطاليا، وإيرلندا، وإسكتلندا، وجنوب أفريقيا، وويلز، يتنافسون سنوياً على أهم ألقاب بطولات أندية الرجبي المحترفة.

وقال عدنان كاظم نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تفخر طيران الإمارات بجذورها العميقة في رياضة الرجبي، وكانت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، خطوة طبيعية، تعكس رغبتنا في توسيع حضورنا، وتعزيز التفاعل مع جماهيرنا حول العالم، خلال أعرق البطولات.

وضمن التزامنا الكبير مع الاتحاد، نعتزم أيضاً دعم مبادرات مخصصة للرياضيين الشباب، تُحدث أثراً إيجابياً داخل الملعب وخارجه».

وقال دومينيك ماكاي رئيس الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة: «نرحب بانضمام طيران الإمارات إلى عائلة شركائنا، حيث تتمتع الناقلة بتاريخ طويل وعميق في دعم رياضة الرجبي، وستعزز شراكتها الممتدة لخمسة أعوام معنا، هذا الالتزام، من خلال الارتباط بأهم بطولات الأندية في العالم.

ونحن متحمّسون لتوسيع جمهور بطولاتنا إلى شرائح أوسع، من خلال منصات طيران الإمارات العالمية».

وبصفتها الشريك المميز والناقل الرسمي لبطولات الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، ستحظى طيران الإمارات بحضور تسويقي واسع، ومزايا ترويجية عبر العلامة التجارية، بما في ذلك الظهور داخل الملاعب خلال جميع المباريات، وصولاً إلى نصف النهائي والنهائي في كلتا البطولتين.

كما سيظهر طاقم طيران الإمارات على أرضية الملعب قبل كل مباراة، وسيشارك أيضاً في مراسم توزيع الميداليات بعد المباريات النهائية.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات «Fly Better» على زيّ الحكّام الرسمي لجميع المباريات، وهي ميزة فريدة، طوّرتها الناقلة في رعاياتها عبر رياضات متعددة.

وتحمل الآن شعارات طيران الإمارات، أطقم الحكّام في مختلف رعاياتها، بما في ذلك نخبة حكّام الرجبي العالميين، وجميع حكّام مباريات دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ونخبة حكّام الكريكيت في المجلس الدولي للكريكت، وحكام سلسلة SailGP، وحكام آسيا للرجبي، والآن حكّام بطولات الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة.

وستتعاون طيران الإمارات مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، لتنظيم أنشطة جماهيرية داخل الملاعب، تستهدف أكثر من 1.5 مليون مشجع خلال الموسم، بما في ذلك قرية جماهير الرجبي.

كما ستبرز العلامة التجارية لطيران الإمارات على جميع المنصات الرقمية والاجتماعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، وستحصل أيضاً على فرص شراكة مع نجوم حاليين وسابقين، إلى جانب منتجات تحمل العلامتين التجاريتين.

وتشمل الشراكة كذلك، حقوق ضيافة مميزة وتذاكر حصرية.

كما سيتم تعاون طيران الإمارات أيضاً مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، على برامج مجتمعية للشباب، تشمل تنظيم جلسات تدريبية للرجبي في وجهات رئيسة، على أن تنطلق قبل نهاية عام 2025.

وبدأت طيران الإمارات دعم رياضة الرجبي منذ عام 1987، وتوسّع حضورها ليشمل رعاية بطولات العالم للرجبي، والمشاركة في ست نسخ متتالية من كأس العالم للرجبي (2007، 2011، 2015، 2019، 2023 و2027)، إلى جانب بطولة سباعيات كيب تاون، ورعايتها لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، منذ ما يقارب 40 عاماً.

كما تُعد راعياً رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي، والراعي الرسمي للاتحاد الإماراتي للرجبي، وداعماً رسمياً لفريق دبي «هوريكانز» للرجال والسيدات.

شراكة تسويقية بين طيران الإمارات ونادي العين قبيل مونديال الأندية