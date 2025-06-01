شراكة تسويقية بين طيران الإمارات ونادي العين قبيل مونديال الأندية

أعلنت طيران الإمارات ونادي العين لكرة القدم اليوم عن شراكة جديدة تصبح بموجبها الناقلة الوطنية شريكاً رسمياً للنادي.

تأتي هذه الشراكة قبيل مشاركة نادي العين في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري وبموجب ستصبح طيران الإمارات شريك الطيران الرسمي للنادي خلال موسم 2025/2026.

وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيظهر شعار طيران الإمارات على أكمام قميص التدريب الخاص بنادي العين، وعلى الجزء الخلفي من قمصان التدريب خلال جميع المباريات المحلية والدولية اعتباراً من الموسم المقبل.

وستحظى طيران الإمارات أيضا بحضور بارز على لوحات الإعلانات خلال المباريات التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد في العين، إلى جانب حقوق ترويجية وفرص إعلانية رقمية عبر منصات النادي الإعلامية، بالإضافة إلى حقوق الضيافة والوصول إلى اللاعبين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع نادي العين في هذه المرحلة التاريخية من مسيرته، مع مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، واستمرار التعاون خلال الموسم المقبل وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بدعم الحركة الرياضية في الدولة، وتعزيز حضور طيران الإمارات في الساحة الرياضية الوطنية".

وأضاف سموه أن هذه الشراكة لا تقتصر على البعد التسويقي، بل تنسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لكرة القدم، ووجهة تحتضن كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية على أعلى المستويات.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: "نفخر في نادي العين، ممثل الدولة في كأس العالم للأندية 2025، بأن يُقرن اسم العين بطيران الإمارات، إحدى أبرز المؤسسات الوطنية التي بلغت مرتبة ريادية تُجسد أرقى مفاهيم التميز المؤسسي، وتسهم في نقل صورة الإمارات الحضارية إلى العالم بلغة التفوق والابتكار وتُضفي هذه الشراكة على مشاركتنا العالمية بُعدًا أعمق من الانتماء والمسؤولية".

وأضاف أن حضور اسم طيران الإمارات إلى جانب رعاة أكبر أندية العالم يُجسد ريادة إماراتية واضحة، ويُكرّس حضور الدولة في المحافل الكبرى، ليس فقط كمشارك، بل كقوة مؤثرة تُسهم في صياغة المشهد الرياضي العالمي.

وأوضح أن هذه الشراكة تمثل تجسيدًا عمليًا للتكامل الوطني، وتؤكد أن النجاح الرياضي لا يُبنى فقط بنتائج الميدان، بل بتحالفات استراتيجية تُعزز مسيرة التطور وقال : " نحن في نادي العين نلتزم بأن نكون سفراء جديرين، بحمل رسالة الوطن بقيمه الأصيلة نمثله بما يليق بمكانته بين الأمم على الصعد كافة".