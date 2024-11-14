نهيان بن مبارك يتوج الفائزات في النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2024 في نسختها الثامنة، وذلك في الحفل الذي أقيم، أمس، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتعد الجائزة عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، بمتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتوج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الجزائرية كيليا نمور بطلة الجمباز الفني بجائزة أفضل رياضية عربية، وذلك بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الجمباز، وحصلت عهود خليفة الكعبي على الجائزة في فئة أفضل رياضية إماراتية عن إنجازاتها في رياضة الجوجيتسو.

تكريم

وشهد الحفل تكريم الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والتي تولت أيضاً منصب رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم، بجائزة شخصية العام الرياضية تقديراً لجهودها في مجال الرياضة النسائية.

ومنح معاليه جائزة فئة رواد العمل الرياضي في الوطن العربي إلى الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية، والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقديراً لدورها البارز في رفع مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ومنطقة الخليج، كما تم منح الجائزة إلى سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي، رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة، ومستشارة وزير التربية والتعليم، التي أسهمت بدور رائد في الرياضة النسائية بسلطنة عُمان، وقادت العديد من المبادرات المؤثرة.

وفي باقي فئات الجائزة، فازت الإماراتية مريم أحمد عبدالله الزيودي بفئة أفضل رياضية بارالمبية، والتونسية مروة العامري بجائزة أفضل مدربة، والسودانية نهلة نبيل المغربي بجائزة أفضل إعلامية.

وتوجت رقية الزعابي من الإمارات بجائزة أفضل أم رياضية، وهي والدة لخمسة أبناء يمارسون الرياضة في ألعاب مختلفة مثل السباحة والفروسية، وهي الجائزة التي استحدثتها اللجنة المنظمة منذ النسخة الماضية تقديراً لدور الأمهات في مسيرة أبنائهن وبناتهن الرياضية.

وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، حصدت الجائزة الإماراتية لطيفة محمد خليفة الفلاسي، وفاز نادي الزمالك المصري بجائزة أفضل فريق بعد إنجاز فريق السيدات للكرة الطائرة بحصوله على لقب بطولة كأس أفريقيا للأندية.

حضر الحفل الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وحسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وشمسة سيف الهنائي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عضو اللجنة العليا المنظمة للجائزة، ومريم المنصوري وحمدة المنصوري، عضوتا اللجنة العليا المنظمة للجائزة، بحضور عدد من القيادات الرياضية والمسؤولين ونجوم الرياضة في الإمارات والوطن العربي.

مأدبة غداء

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مأدبة غداء في قصر البحر للوفود المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية.