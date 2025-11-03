«كأس الإمارات العالمية لسباقات لصقور» بالكويت تواصل الاستعدادات



أعلن عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور، تسخير الكويت لكافة الإمكانات لإنجاح النسخة الأولى من الكأس الغالية التي تستضيفها الكويت في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال المطيري: البطولة تلقى اهتماماً كبيراً لدى جهات الدولة ذات العلاقة كونها تعبر عن أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات في ظل رعاية القيادة السياسية للبلدين الشقيقين.

وأشاد المطيري، بجهود دولة الإمارات الشقيقة ممثلة باتحاد الإمارات للصقور لتنظيم هذا الحدث التراثي الأصيل الذي سيخصص للصقارة الكويتيين ما يسهم في المحافظة على إرث هواية الصقارة وتطويرها، خاصة أنها ترتبط بوجدان وحياة الآباء والأجداد.



من جهته، أكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور أن إقامة النسخة الأولى من البطولة في الكويت خطوة مهمة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار الأمين العام للاتحاد الإماراتي، إلى أن العديد من الصقارين الكويتيين يشاركون في البطولات التي تقام بالإمارات ما يجعل من استضافة تلك البطولة للمرة الأولى في الكويت امتداداً طبيعياً لهذا الاهتمام، كون بطولات الصقور تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية المشتركة بين دول الخليج، خاصة وأن «الصقر» أحد رموز منطقة شبه الجزيرة العربية، ومثل هذه الرياضة تعزز القيم النبيلة مثل الكرم والمروءة والتعاون وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الموروث الخليجي.



ووجه بن مرخان، رسالة إلى الشباب الخليجي بضرورة المحافظة على هذه الرياضة التراثية التي تجمع بين التقاليد الأصيلة والممارسة الرياضية الحديثة، مؤكداً أن الاتحاد الدولي يحرص على استمرار هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل مزيداً من الدول الأعضاء في المستقبل، موضحاً أن كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور ستقام بشكل دوري في عدد من الدول الأعضاء بما يسهم في نشر هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن، إجمالي جوائز البطولة يبلغ نصف مليون درهم وتشتمل البطولة على سبعة أشواط متنوعة جميعها للفئة العمرية للصقور أقل من سنة فئة الفرخ، كما تم تخصيص شوط للصقر الحر وشوط آخر للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى الشوط الختامي على كأس البطولة الرئيسي الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسية، وذلك لفئات بيور جير وجير شاهين قرموشة وجير.