استبعاد بطل عالم من المشاركة بسبب الازدحام المروري



استُبعد لوك ليتلر، بطل العالم في الدارتس (تصويب السهام القصيرة)، من المشاركة في بطولة اللاعبين، الأربعاء، بعد أن علق في ازدحام مروري وفشل في الوصول قبل الموعد النهائي للتسجيل.

وكان من المقرر أن يشارك البريطاني، المصنف الثاني عالمياً حالياً، في البطولة المقامة في ويغان بالقرب من مسقط رأسه وارينغتون في شمال إنجلترا.



وبدلاً من المشاركة نشر اللاعب (18 عاماً) صورة عبر إنستغرام من مقعد الراكب داخل سيارة، مع وجود سيارة أخرى تقف أمام السيارة التي يستقلها.



وكتب ليتلر في تعليق: «يبدو أنني سأعود إلى الفراش، أتساءل من سيستدعون الآن». وأشارت وسائل إعلام إلى أن منشوره نشر في الساعة 11:06 صباحاً، فيما كان الموعد النهائي للتسجيل في تمام الساعة 11:00. ولا يزال بإمكان ليتلر المشاركة في بطولة منفصلة مقررة الخميس في المكان نفسه، شريطة أن يسجل حضوره في الوقت المحدد صباح يوم المنافسة. وتمنح بطولة ويغان التي تقام الأربعاء جائزة قدرها 15 ألف جنيه استرليني للفائز.