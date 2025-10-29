خاسر أطول مباراة في تاريخ التنس يعلن الاعتزال



أسدل الفرنسي نيكولا ماهو الستار على مسيرته في تنس المحترفين، بعد هزيمته في منافسات الزوجي ببطولة باريس للأساتذة. وفاز ماهو (43 عاماً) بخمسة ألقاب للزوجي في البطولات الأربع الكبرى، خلال مسيرته، التي امتدت 25 عاماً، لكنه اشتهر بخسارته أطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ أمام الأمريكي جون إيسنر في ويمبلدون عام 2010.



واستغرقت المباراة 11 ساعة وخمس دقائق، وجرت على مدار ثلاثة أيام، وكانت المجموعة الأخيرة وحدها - ثماني ساعات و11 دقيقة - طويلة بما يكفي لتحطيم الرقم القياسي السابق لأطول مباراة، وودع ماهو الرياضة على أرضه مع زميله جريجور ديميتروف، الثلاثاء، بعدما خسر بنتيجة 6-4 و5-7 و10-4 أمام أوجو نيس وإدوار روجيه فاسلين.

وقال ماهو وهو يغالب الدموع بعد المباراة: «كان الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أعظم اللحظات في مسيرتي».



وأضاف: «ستبقى في الذاكرة ما حييت. بعيداً عن الألقاب والجوائز التي حصلت عليها استمتعت بالمشوار لتحقيق هذه الانتصارات».



«كل الشكوك التي ساورتني خلال مشواري والأخطاء، التي ارتكبتها هي في النهاية، التي صنعت هذه المسيرة الطويلة وزادتها ثراء». ورداً على سؤال حول مباراته، التي حقق فيها رقماً قياسيا مع إيسنر قال ماهو: «أستمتع الآن بالحديث عن تلك المباراة، لأنها كانت تجربة مجنونة. جلبت لي الكثير من الشهرة».