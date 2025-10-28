بطلة العالم.. السجن وحده لا يكفي



تواجه الفرنسية جوليا سيمون، بطلة العالم في البايثلون، عقوبات رياضية محتملة بعد الحكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاحتيال باستخدام بطاقة ائتمان.



وذكرت تقارير إعلامية أن سيمون ستمثل أمام لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد الفرنسي للتزلج في 6 نوفمبر المقبل، وأضافت أن هناك قراراً سيصدر بشأن البطلة الفرنسية في 10 نوفمبر ، وقبل انطلاق موسم البايثلون في 29 نوفمبر بالسويد. ويمكن أن توقع لجنة الانضباط المكونة من سبعة أعضاء حوالي 15 عقوبة على اللاعبة، تراوح بين الإنذار والإيقاف والإقصاء.



وتم الحكم على البطلة الفرنسية يوم الجمعة الماضي بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها 15 ألف يورو (17.4 ألف دولار). واعترفت سيمون بتهمتي السرقة والاحتيال بعد مزاعم بسرقة زميلتها في الفريق، جوستين برايساز-بوشيه، وأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.



أنكرت سيمون بشدة هذه الاتهامات في بداية التحقيقات، بينما تم اتهامها باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة من زميلتها واختصاصي العلاج الطبيعي في عمليات شراء إلكترونية بقيمة 2500 يورو في عامي 2021 و2022. وأدانت المحكمة سيمون بجميع التهم الموجهة إليها، واعتذرت البطلة الفرنسية لاحقاً، وأكدت أنه لم يكن هناك أي دوافع مالية وراء ما فعلته.