كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور بالكويت تكشف عن برنامجها



أكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اللجنة العليا للبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، والمقرر إقامتها في الكويت، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، عن لوائح البطولة، ثقته الكبيرة في نجاح النسخة الأولى من البطولة، وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة البلدين الشقيقين، وتاريخ رياضة الصقور، وتأكيداً على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالكويت، بحضور بشار عبد الله مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، وعمر البشر عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للصقور، وسيف الشلاحي رئيس جمعية الصقور الكويتية، للإعلان عن تفاصيل البطولة.



وأوضح راشد بن مرخان، أن المشاركة ستكون مقتصرة على صقاري دولة الكويت المواطنين، ويبدأ التسجيل في الأول حتى الثلاثين من نوفمبر المقبل، ولمدة شهر، من خلال تطبيق البطولة، يقوم الصقار المشارك من خلال التطبيق، الالتزام بتحضير صقوره المسجلة، التي سوف يشارك بها قبل يوم واحد من الأشواط، وسيتم إغلاق التحضير الإلكتروني في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت الكويت، وقبل انطلاق السباق بيوم واحد، والصقور غير المحضرة لن تشارك في الأشواط. موضحاً أن سباق التلواح سيكون لمسافة 400 م للفئة العمرية فرخ 4 أشواط رئيسة، وشوطين حرار وشواهين من اختيار الدولة المستضيفة، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 514 ألف درهم.



من جهته، ثمّن بشار عبد الله دور دولة الكويت بتنظيم النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، خاصة أنه تم تسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاح البطولة، وخروجها بالشكل الذي يليق بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وبيّن أن حفل الافتتاح والختام سيقام بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا».

على جانب آخر، سيتولى راشد بن مرخان رئاسة اللجنة العليا، ومحمد عيسى الخييلي، وعمر محمد البشر «أعضاء»، وعبد العزيز سلطان آل علي رئيس لجنة الحكام، وسيف لافي الشلاحي «الكويت» رئيس لجنة الاعتراض، وسعيد أحمد خليفة محمد بالحصبا رئيس اللجنة الفنية، وأحمد عبد الله الحمادي رئيس لجنة التسجيل والبروتوكول والدعم اللوجيستي.