المراهنات تضرب دوري السلة الأمريكي



قال تقرير إخباري، الخميس، إن السلطات اعتقلت تيري روزير، لاعب ميامي هيت المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وتشونسي بيلوبس، مدرب بورتلاند تريل بليزرز، فيما يتعلق بتحقيق اتحادي في المراهنات الرياضية.



وأوضحت وكالة (أسوشيتد برس) أنها علمت باعتقال روزير وبيلوبس من مصدرين لم تكشف هويتهما ولم يتمكنا من مناقشة التحقيق علناً، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهما.



وفي يناير ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الادعاء الاتحادي يحقق فيما إذا كان روزير قد غير أداءه كجزء من مخطط غير قانوني للمراهنة الرياضية.