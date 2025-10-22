5000 لاعب ولاعبة في دورة الألعاب الشاطئية بكلباء



تنطلق دورة كلباء للألعاب الشاطئية بنسختها الخامسة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في السابع من نوفمبر المقبل بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة.

تضم البطولة التي تتواصل منافساتها حتى 16 نوفمبر المقبل 7 باقات تشمل 29 لعبة رياضية وفعالية مجتمعية ويصل مجموع جوائزها إلى 800 ألف درهم.



أعلنت ذلك اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة نائب رئيس الدورة وعبدالله سلطان عضو مجلس الشارقة الرياضي والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي إدارات الاتحادات والأندية.



وأثنى الحزامي في كلمته على تميز الدورات السابقة متمنياً التوفيق للجنة المنظمة في مواصلة النجاحات في النسخة الجديدة.



من جانبه أشاد عبدالملك جاني، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي للبطولة مشيراً إلى ارتفاع عدد المشاركين الذين استقطبتهم النسخة الخامسة للبطولة وتوجه بالشكر للجهات المتعاونة والراعية والداعمة، واستعرض أهم الفعاليات المصاحبة مؤكداً حرص اللجنة على تطوير الدورة كل عام.



شهد المؤتمر عرض شعار الدورة والبرنامج الزمني لألعابها والجهات المشاركة بها وهيكلها التنظيمي. وتشمل باقة الألعاب الفردية للدورة الترايثلون، سباق الطريق، الريشة الطائرة، القوس والسهم، فيما تشمل باقة الألعاب الجماعية كرة القدم، السلة 3×3، والكرة الطائرة، وتضم باقة المسابقات البحرية بطولة الإمارات للشراع الحديث والشواحيف وتحدي الكاياك والتجديف الواقف، أما باقة الألعاب الإلكترونية فتشمل التجديف الأرضي وكرة القدم الإلكترونية فيفا 25 A، وتضم باقة ألعاب الدفاع عن النفس الجوجيتسو والتايكواندو والجودو والكاراتيه والمصارعة، في حين تضم باقة ألعاب اللياقة البدنية شد الحبل وسباق الموانع والتريثلون.



وتشمل الفعاليات المصاحبة كرة السلة للكراسي المتحركة، «الكاليستانيكس»، مصارعة الذراعين، مسابقة الطيران الشراعي وحملة تنظيف البحر، ومسيرة «لنمشِ» بمشاركة أهالي كلباء إلى جانب الملتقى الثاني للحوار الاستراتيجي.