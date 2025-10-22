اللجنة الأولمبية الدولية تمنع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية بسبب حظر رياضيي إسرائيل



أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنه سيتم منه إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية حتى ترفع الحظر المفروض على الرياضيين الإسرائيليين.



ومنعت إندونيسيا دخول أي رياضيين من إسرائيل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، الجارية، وردت اللجنة الأولمبية الدولية بالقول إنها ستنهي جميع الأحاديث مع إندونيسيا بشأن استضافة الألعاب الأولمبية، أو دورة الألعاب للشباب، أو أي حدث آخر مرتبط باللجنة الأولمبية الدولية حتى تغير سياستها.



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً أنها ستوصي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح لإندونيسيا باستضافة أي من فعالياتها ما لم يتغير الوضع، وشجعت تلك الهيئات على تعديل معايير تأهيلها لضمان وصول جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم عند إسناد فعالياتهم إلى الدول المضيفة.



وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن العاصمة الإندونيسية جاكرتا تدرس طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، لكن يبدو أن غضب اللجنة الأولمبية الدولية من موقف حكومة البلاد تجاه الرياضيين الإسرائيليين قد أضر بقوة بهذه الآمال.



كما تم دعوة اللجنة الأولمبية الإندونيسية والاتحاد الدولي للجمباز إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان لمناقشة ما حدث في بطولة العالم في جاكرتا، وفقاً لبيان صادر عن اللجنة.



وقدم الاتحاد الإسرائيلي للجمباز طلباً لمحكمة التحكيم الرياضي لاتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لتمكين الرياضيين التابعين له من المشاركة في البطولة، لكن الطلب رفض.