«أولتراس» يغتال سائق حافلة مشجعي فريق منافس



قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت ثلاثة من مشجعي فريق كرة سلة محلي بعد مقتل سائق حافلة تقل مشجعين من الفريق المنافس عندما تم رشق السيارة بالحجارة.



وصدمت وفاة رافاييلي ماريانيلا (65 عاماً) الإيطاليين الذين اعتادوا العنف المرتبط بجماهير كرة القدم.



وكان ماريانيلا السائق المساعد في الحافلة، ولم يكن خلف مقود السيارة عندما تعرضت لقصف بالحجارة والطوب أثناء نقل مشجعي فريق بيستويا باسكيت 2000 إلى مدينتهم بعد مباراة يوم الأحد الماضي ضد (آر.إس.آر) سيباستياني رييتي، في دوري الدرجة الثانية المحلي لكرة السلة.



وتوفي السائق بعد رشقه بحجر كبير اخترق الزجاج الأمامي للسيارة.



وقالت الشرطة في رييتي إن المشتبه بهم الثلاثة، المحتجزين في السجن، أعضاء في مجموعة «أولتراس» من مشجعي نادي سيباستياني رييتي.



وتم تعقبهم بعد أن أوقفت الشرطة، التي كانت ترافق حافلة المشجعين على مشارف رييتي في وسط إيطاليا، سيارة تقل مجموعة أخرى من المشجعين بعيداً عن مكان الحادث.