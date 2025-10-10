1200 متسابق يدشنون النسخة الأولى من «بطولة المحارب العربي» بالفجيرة



أعلن مركز الفجيرة للمغامرات عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة المحارب العربي للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستقام يوم 25 أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 متسابق يمثلون دول الإمارات، السعودية، سلطنة عمان وقطر، من بينهم 20 رياضياً من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، إلى جانب بطلتان من الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة أبطال من أوروبا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز بحديقة المغامرات في الفجيرة بحضور عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وغاية البلغوني مدير التسويق والفعاليات بالمركز، ودانكن ديوز الشريك المؤسس لبطولة المحارب العربي، بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام.



وأوضح عمرو زين الدين خلال المؤتمر أن البطولة تضم ثلاث فئات رئيسية هي: فئة المحترفين تحت مسمى «المحارب»، لمسافة 2.5 كيلومتر، وفئة الأطفال تحت مسمى «الشبل» من عمر 5 إلى 12 سنة لمسافة كيلومترٍ واحد، والفئة المفتوحة لجميع الأعمار والقدرات البدنية، لمسافة 5 كيلومترات.



وأشار زين الدين إلى أن مسار السباق الذي تحتضنه حديقة الفجيرة للمغامرات يضم 10 حواجز متنوعة، تم تصميم كل منها لمحاكاة بيئة طبيعية مختلفة، تتطلب مهارات مثل التسلق، الجري، القفز، الزحف، تخطي العوائق، وحمل الأوزان، ما يجعل التحدي شاملاً من الناحية البدنية والنفسية، سواءً للمشاركين الفرديين أو الفرق من جميع أطياف المجتمع.



وأضاف: إن السباق الذي ينطلق في تمام الساعة الـ 7:30 صباحاً من يوم 25 أكتوبر الجاري بحديقة الفجيرة للمغامرات لا يركز على الزمن كعنصر أساسي للفوز، بل يعزز مفاهيم الروح الرياضية والتعاون بين المشاركين لإكمال السباق، والعمل الجماعي بينهم، وهو ما يعد من أبرز أهداف تنظيم هذا الحدث الرياضي النوعي.

وأكد مدير المركز أن البطولة تحظى بدعم ورعاية عدد من الجهات والشركات المتخصصة في رياضات التحدي، متوقعاً إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين، خصوصاً وأن الحدث يُعد أول سباق حواجز يفتتح به موسم 2025-2026 في الإمارات.



واختتم زين الدين حديثه بالتأكيد على أن بطولة «المحارب العربي» تمثل جيلاً جديداً من سباقات الحواجز التي تلقى رواجاً متزايداً محلياً وعالمياً مع استمرار تطوير المضامير ومسارات السباقات، التحديات، الفرق المشاركة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في هذا النوع من الرياضات.



بدورها أكدت غاية البلغوني اكتمال كل الترتيبات لاستقبال الحدث الأول من نوعه في الفجيرة على مستوى الإمارة، لافتة إلى أن باب الاشتراك سيكون مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأعربت عن أملها في نجاح البطولة التي وفر لها مركز الفجيرة للمغامرات كل أسباب النجاح وتذليل كل العقبات مع توفير الإمكانات.