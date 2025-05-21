«دولة» تهدي هجن الرئاسة سيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة

توجت هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، والذي أقيم في نسخته الـ 46، وأسدل الستار على فعالياته أمس بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 13 يوماً، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتألقت هجن الرئاسة في اليوم الأخير في مسك ختام للمهرجان، بحصولها على رمزي الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 8 كيلومترات، في الميدان الغربي بالوثبة، محققة إنجازاً تاريخياً بحصد السيف الخامس للشعار العملاق في موسم 2025 لسباقات الهجن.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إنجاز هجن الرئاسة، وتوج الفائزين عقب ختام المنافسات، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة.

وسيطرت هجن الرئاسة في شوطي الحول والزمول المفتوح، حيث نجح شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس، وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت «دولة»، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، من إهداء الشعار العملاق السيف الذهبي لصاحب السمو رئيس الدولة في شوط الحول المفتوح، إذ استطاعت «دولة» خطف الرمز، بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، وجاءت «دولة» في اللحظات الحاسمة، وخطفت الناموس، بعد أن عبرت خط النهاية في المركز الأول، مسجلة توقيتاً تاريخياً لأول مرة في سباقات الهجن.

بزمن 11:44:74 دقيقة، واحتلت «سمحة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، بتوقيت 11:46:56 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «فجاجة» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، بتوقيت 11:48:72 دقيقة.

تألق

وواصلت هجن الرئاسة تألقها في شوط الزمول المفتوح، وانتزعت الرمز الثاني عن طريق «الشبابي»، الذي أهدى الشعار العملاق بندقية الزمول، حيث شهد الشوط سيطرة مطلقة لهجن الرئاسة على المراكز من الأول وحتى الثامن، ما يؤكد على التألق الواضح لهجن الرئاسة خلال مهرجان الوثبة، ولتكمل الثنائية، بعد حصد سيف ختامي المرموم التراثي الشهر الماضي.

وتمكن مضمر هجن الرئاسة، حمدان محمد بن مروشد، من إحراز المركزين الأول والثاني في الشوط، بفوز «الشبابي» بالناموس، ورمز البندقية، بتوقيت قدره 12:41:34 دقيقة، و«نهاب» صاحب المركز الثاني، بتوقيت 12:42:12 دقيقة، وجاء ثالثاً «ملبي»، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بتوقيت 12:46:62 دقيقة.

من جهته، أهدى سلطان محمد الوهيبي مضمر هجن الرئاسة، الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وللشعب الإماراتي ومحبي وعشاق الرياضات التراثية بصفة عامة، ورياضة الهجن بصفة خاصة.

وأعرب الوهيبي عن سعادته بالتتويج بسيف رئيس الدولة، وتألق هجن الرئاسة، مؤكداً أن المؤسسة العملاقة نجحت في التتويج بأغلى الرموز، في مسك ختام المهرجان، حيث يعد ختامي الوثبة الأفضل والأقوى، في ظل مشاركة الآلاف من المطايا، ومن نخب الأصايل في عالم سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد الوهيبي بتوجيهات والاهتمام المتواصل من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة ترجمت العمل الكبير، والجهد المبذول منذ بداية الموسم، من أجل حصد الناموس، مواصلة إنجازاتها في عالم سباقات الهجن.