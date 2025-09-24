اتهام بطلة العالم في «البياثلون» بسرقة بطاقات ائتمان



من المقرر أن تمثل الفرنسية جوليا سيمون، بطلة العالم في البياثلون «ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة»، أمام المحاكمة بتهمة سرقة بطاقتي ائتمان تخص زميلتها في الفريق، جوستين برايسا-بوشيه، وعضواً آخر في الجهاز الفني لمنتخب بلادها.



وسوف تحضر سيمون (28 عاماً)، أمام المحكمة الجنائية في ألبرتفيل يوم 24 أكتوبر المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «لو دوفيني ليبري» الفرنسية، اليوم الأربعاء، حيث تواجه اللاعبة تهمتي السرقة والاحتيال.

وتم توجيه تهمة استخدام البطاقات لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في عام 2022، لبطلة العالم في البياثلون عشر مرات.

وظهرت الاتهامات لأول مرة في نهاية سبتمبر عام 2022.

وتقدمت برايسا-بوشيه بدعوى عام 2023، فيما تنفي سيمون بشدة جميع الاتهامات.



وتقرر استبعاد سيمون مؤقتاً من تدريبات الفريق في عام 2023، بل واحتجزت لفترة وجيزة لدى الشرطة في أكتوبر من ذلك العام.



وتقول سيمون إنها أجرت ثلاث عمليات شراء متطابقة، مما يشير، في رأيها، إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها، وأنها على الأرجح كانت ضحية سرقة هوية.

كان الاتحاد الفرنسي للتزلج تعامل بالفعل مع «مسائل داخلية داخل فريق البياثلون الفرنسي» في عام 2023، ووفقاً للاتحاد، سيقرر العواقب المحتملة على سيمون بعد صدور حكم قضائي.



