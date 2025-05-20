«مبشرة» تحصد السيف الذهبي لهجن أبناء القبائل في ختامي الوثبة

توجت المطية «مبشرة» بالسيف الذهبي في ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، ختام منافسات هجن أبناء القبائل بالمهرجان، التي أقيمت أمس، وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان إقامة ثمانية أشواط للرموز تنافست خلالها المطايا على رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات في الميدان الغربي.

ويصل مهرجان ختامي الوثبة التراثي 2025 في نسخته السادسة والأربعين إلى محطته الختامية، اليوم، بعد 12 يوماً حافلة بالمنافسة والإثارة بمشاركة نخبة المطايا وكبرى الشعارات من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشهد اليوم الأخير منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر شوطين رئيسيين من أجل حصد السيف الذهبي.

وتألق شعار مانع علي حماد الشامسي في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، ونجح في التتويج بالسيف الذهبي في ختامي الوثبة عن طريق «مبشرة» التي حسمت شوط الحول الذلل المفتوح، بعد أن سيطرت بشكل تام على مجريات السباق باقتدار، وسجلت أفضل توقيت زمني في أقوى أشواط أبناء القبائل بزمن قدره 12:05:43 دقيقة، لتحصد الرمز الأغلى، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح، نجح شعار سعيد جابر عبدالله في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية البالغة مليوني درهم، بواسطة «مضبوط» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:28:90 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«مفوض» بشعار المخضرم علي جميل الوهيبي، واحتل المركز الثالث «مباشر» بشعار مانع علي الشامسي.

وواصل شعار مانع علي حماد الشامسي التألق وسيطر على شوط الحول المحليات بحصول مطاياه على المركزين الأول والثاني، لينتزع رمز الخنجر، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، حيث حلقت «مصيحه» بالناموس بتوقيت 12:13:64 دقيقة، وفي المركز الثاني «اليافل» بنفس شعار الشامسي بتوقيت 12:16:23 دقيقة، وفي المركز الثالث «ساسكو» لناصر عبدالله أحمد المسند التي توجت بنفس الرمز في العام الماضي.

وفاز «ضاري» المملوك لمحمد سلطان مرخان الكتبي بناموس ورمز الزمول المحليات، وحصد شداد الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجح في خطف الرمز في الكيلومتر الأخير مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:30:71 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «حشيم» لعبد الله حمد نهيان العامري، وجاء في المركز الثالث «غازي» لحمد سيف نعيف العامري.

من جهة أخرى، شهدت منافسات الفترة الصباحية إقامة أربعة أشواط للحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، إذ حلقت «هملولة» بشعار مسيعيد سويد بن قران المنصوري بالسيف الفضي في شوط الحول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليونين ونصف المليون درهم، مسجلة توقيت قدره 12:19:73 دقيقة، وأهدى «المحيط» شعار علي سهيل اليبهوني الظاهري رمزاً غالياً وتوج ببندقية الزمول المحليات الإنتاج، وبمليون ونصف المليون درهم، بتوقيت 12:45:24 دقيقة.

وفازت «آبيه» بشعار محمد فرج عبيد المنصوري بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم بتوقيت 12:20:48 دقيقة.

واختتمت أشواط فئة الإنتاج بتتويج «ريماس» بشعار سعيد فلاح جابر الأحبابي بشداد الزمول المهجنات، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:37:51 دقيقة.