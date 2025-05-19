صراع على السيف الذهبي لهجن أبناء القبائل في «ختامي الوثبة» اليوم

تتجه أنظار محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن، اليوم، صوب ميدان الوثبة بأبوظبي، لمتابعة أغلى أشواط منافسات أبناء القبائل، ضمن المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025» على السيف الذهبي في الظهور الأخير لهجن أبناء القبائل بالنسخة الحالية.

وتقام، اليوم، منافسات الرموز لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في المحطة قبل الأخيرة من المهرجان، إذ ستتركز الأنظار على الشوط الرئيس المخصص لسيف صاحب السمو رئيس الدولة، وجائزته المالية 5 ملايين درهم في أقوى أشواط المهرجان لمنافسات أبناء القبائل.

وتشمل رموز الحول والزمول لأبناء القبائل 8 رموز، بواقع 4 رموز في أشواط المفتوح والمحليات، و4 لأشواط المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية.

وتبدأ صراعات الرموز الأغلى بمنافسات فئة الإنتاج، التي أصبحت تحظى بدعم كبير ضمن «ختامي الوثبة»، لتشجيع الملاك على الاهتمام بهذه الفئة، وخصصت اللجنة المنظمة 16 شوطاً في الفترة الصباحية، أبرزها الأشواط الأربعة الأولى، إذ سيكون الصراع على السيف الفضي في شوط الحول المحليات الإنتاج وجائزته المالية 2.5 مليون درهم، ويشهد الشوط الثاني منافسة على بندقية الزمول المحليات الإنتاج وجائزته مليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثالث التنافس على خنجر الحول المهجنات الإنتاج وجائزته 2.5 مليون درهم، ورمز الشداد في الشوط الرابع للزمول المهجنات الإنتاج وجائزته مليون ونصف المليون درهم، فيما خصص آخر شوطين في الفترة الصباحية للحول والزمول السودانيات.

وفي الفترة المسائية سيكون الموعد مع الأشواط الأقوى لهجن أبناء القبائل من أجل نيل الناموس الأغلى، وانتزاع السيف الذهبي و5 ملايين درهم في شوط الحول المفتوح، بينما يحصل الفائز في شوط الزمول المفتوح على بندقية و2 مليون درهم، وينال الفائز في شوط الحول المحليات خنجراً و2.5 مليون درهم، فيما يحصد الفائز في شوط الزمول المحليات على شداد ومليون ونصف المليون درهم.

وكانت المنافسات قد تواصلت، أمس الأحد، في الفترة الصباحية عبر 18 شوطاً للحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كيلو مترات على أرضية الميدان الغربي، وسط تنافس قوي من الملاك لحصد الناموس والجوائز المالية القيمة.

وأهدت «الهدة» مالكها سيف محمد الخيارين ناموس الشوط الأول، وجائزته المالية وقدرها 400 ألف درهم، بعد أن سجلت أفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية بـ 12:27:11 دقيقة، وحصل «وجنة» لعلي سعيد العفاري على ناموس الشوط الثاني بتوقيت 12:27:75 دقيقة، والجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز كل من: «الأسد» المملوك لبريك طالب هليل المري، «خداع» لعبد الهادي حمد الهاجري، «رغد» لمحمد سلطان سعيد المالكي، «رسالة» لناصر عبد الله المسند، «العساس» لحمد راشد غدير الكتبي، «شغموم» لمبارك الجربوعي المري، «اعتبار» لعبد الهادي خليل الهاجري، «نفوذ» لعلي راشد غدير الكتبي، «الترش» لخليفة جمعة عتيق الرميثي، «مهول» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي، «الأندلس» لخليفة سالم هديم الكعبي، «الهايلة» و«شواهين» لفرج علي حمودة الظاهري في الشوطين الـ 14 والـ 15، «طوفان» لمنصور آل سيف الخيارين، «ناصية» لمبارك عبد الله مسفر، و«مرموقة» لسعيد عتيق الحميري.