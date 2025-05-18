هجن الرئاسة تواصل الإبداع في ختامي الوثبة

حصدت هجن الرئاسة ناموس 10 أشواط خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة الصباحية، أمس، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025» بالعاصمة أبوظبي.

واقتصرت المنافسات في الفترة الصباحية، أمس، على إقامة 11 شوطاً للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كيلومترات في الميدان الغربي بالوثبة، حيث واصلت هجن الرئاسة إبداعها في تحديات الكبار، ما يؤكد جاهزيتها في إطار السعي للتتويج بالناموس الأغلى بسيف رئيس الدولة في ختام المهرجان والمقرر إسدال الستار على فعالياته يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت انتصارات هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد حصد المركز الأول في 10 أشواط، فيما حصدت هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي الناموس في الشوط الثامن.

وأهدت «الوثبة» الرئاسة ناموس أول الأشواط، المخصص للحول، بعد أن تفوقت على منافساتها، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:53:63 دقيقة، وحلق «هملول» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر، في الشوط الثاني المخصص للزمول، بعدما جاء في صدارة المتنافسين، بتوقيت قدره 13:18:21 دقيقة.

وسجلت «مراويح» أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، وذلك في الشوط الثالث، بعد أن عبرت خط النهاية بتوقيت قدره 12:35:67 دقيقة، وكسبت «جدا» لهجن الرئاسة ناموس الشوط الرابع المخصص للحول، بتوقيت قدره 12:38:16 دقيقة.

وأحرز «هملول» لهجن الرئاسة، المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للزمول، بتوقيت قدره 13:10:37 دقيقة، واستطاعت «متعبة» لهجن الرئاسة، كسب ناموس الشوط السادس، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 12:57:54 دقيقة. وفي الشوط السابع كانت الكلمة لبلاغ لهجن الرئاسة في الشوط السابع المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:36:42 دقيقة.

وظهرت هجن العاصفة في المشهد، بعدما توج شاهين بقيادة المضمر غياث الهلالي بناموس الشوط الثامن المخصص للزمول، إذ أنهى مسافة الشوط في زمن قدره 13:1695 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لحصد النقاط، وفازت الشاهينية بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الشوط التاسع، المخصص للحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:39:65 دقيقة.

واختتمت المنافسات بفوز هجن الرئاسة بلقب الشوطين العاشر والحادي عشر عبر صوغة بتوقيت قدره 12:50:02 دقيقة، وهملول في شوط الزمول وبزمن قدره 13:07:36 دقيقة.

وتستمر اليوم المنافسات في سن الحول والزمول بالأشواط المخصصة لهجن أبناء القبائل، إذ تركض المطايا عبر 18 شوطاً، وتتراوح الجوائز المالية من 400 إلى 100 ألف درهم للفائزين في الأشواط.