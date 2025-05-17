هجن الرئاسة تتألق في انطلاق أشواط الحول والزمول بـ«ختامي الوثبة»

تألقت هجن الرئاسة في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025».

وشهد المهرجان انطلاقة تحديات الكبار بأشواط الحول والزمول لمسافة 8 كيلومترات، بالميدان الجنوبي بالوثبة، حيث اقتصرت المنافسات على الفترة الصباحية عبر 13 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت هجن الرئاسة في الفوز بالناموس في 12 شوطاً من إجمالي الأشواط.

كما شهدت انطلاقة أشواط الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ تألقاً كبيراً لمضمري هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي ومحمد عتيق بن زيتون المهيري اللذين سيطرا على أغلب الأشواط.

وتوجت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بالمركز الأول في أول أشواط الحول، إذ قطعت مسافة الشوط في توقيت قدره 12:32:13 دقيقة، وحلق «مبشر» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بصدارة الزمول في الشوط الثاني بتوقيت قدره 12:45:38 دقيقة، فيما تألقت «حشيمة» في الشوط الثالث للحول بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وتمكنت من تحقيق أفضل توقيت زمني خلال المنافسات بـ 12:19:14 دقيقة.

وحصدت هجن الرئاسة لقب الأشواط من الرابع وحتى السادس عن طريق «هملول» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بتوقيت قدره 12:47:78 دقيقة، و«الشبابية» بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بتوقيت زمني قدره 12:12:49:28 دقيقة، و«الطايفة» بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد في الشوط السادس المخصص للحول، بعد أنهت السباق في زمن قدره 12:32:93 دقيقة.

وأهدى «شاهين» هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط السابع المخصص للزمول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 12:46:40 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لتحصد المركز الأول في الأشواط من الثامن وحتى الثالث عشر، عبر«لافية» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، في ثامن الأشواط للحول، بتوقيت قدره 12:23:32 دقيقة، و«بحور» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في تاسع الأشواط للحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 12:44:16 دقيقة، و«مياس» مع نفس المضمر في عاشر الأشواط المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:50:60 دقيقة، و«علاج» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الحادي عشر المخصص للحول، بعد أن كانت المطية أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:99 دقيقة، و«محبوبة» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في الشوط الثاني عشر، المخصص للحول، بعد أن تفوقت على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:31 دقيقة.

واختتمت أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ بفوز «هملول» بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، إذ نجح في خطف المركز الأول مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:57:42 دقيقة.

وتتواصل اليوم، تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وبنفس عدد الأشواط (13 شوطاً)، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للفائزين.