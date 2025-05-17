ريم الحساني.. إماراتية تقتحم مجال صناعة القوارب الأولمبية

لا تعد المرأة الإماراتية منافساً للرجل الإماراتي، وإنما تعد شريكاً أساسياً من شأنه أن يسهم في تحقيق الإنجازات الحضارية للدولة في أبهى صورها.

وأوضحت ريم أحمد حسن الحساني، أول رائدة أعمال إماراتية في مجال صناعة القوارب، أن المرأة الإماراتية اليوم مؤهلة باقتدار من جميع الجوانب وبلا استثناء.

وتعتبر الحساني أول إماراتية تصنع قوارب أولمبية بأيادٍ إماراتية، وتبدي فخرها بأن هذه الصناعة اليوم تحمل اسم «صُنع في الإمارات».

ولفتت الحساني إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المواهب الرياضية التي يمكن اكتشافها ودعمها لتحقيق التفوق والريادة في القطاع الرياضي.

وقالت ريم الحساني في حديثها لـ«البيان»: «لقد وصلت المرأة الإماراتية للعديد من المواقع والإنجازات في مناحي المجتمع الإماراتي السياسي والاقتصادي واجتماعي والثقافي، بل أصبحت عنصراً مهماً من عناصر دعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وشخصياً أفتخر بإنجازاتي العديدة التي تتمثل في كوني أول إماراتية تصنع القوارب الأولمبية، ومؤسسة لنادٍ بحري رياضي، ومبتكرة رياضة التجديف الجبلي في الدولة، وكنت أول من نظم بطولة تجديف في بيئة جبلية إماراتية مستدامة، إضافة إلى مشاركتي في معارض دولية، وإصداري لكتابي «بعض الأوقات – بداية جديدة»، وهو عبارة عن توثيق لرحلتي، ليس فقط في كوني رياضية أو سيدة أعمال، لكن كإنسانة مرت بتجارب كثيرة في الحياة، عن الألم، والأمل، وإعادة التوازن بعد الخسارة، وجميع ما مررت به كان عبارة عن ولادة فكرة نادٍ رقمي بحري نسائي يستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث أعمل وفريق عملي على إطلاقه قريباً».

وأطلقت الحساني بطولة التجديف الجبلي في إمارة رأس الخيمة في نسختها الأولى، التي كانت تحديداً في عام 2021، وأوضحت أن من أبرز الأهداف إبراز المعالم السياحية في الإمارات، وتعزيز الحياة الاجتماعية من خلال الرياضة والتواصل مع الطبيعة، حيث تضم رياضة التجديف مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وأعمار متفاوتة، يلتقون ويمارسونها وسط الجبال، مع الركض، ومن خلال ذلك يكون الاستمتاع بالأماكن السياحية.

ولأنها شخصية قيادية وناجحة، أشارت الحساني إلى أن أهم ما يجب أن يتحلى به الشخص القيادي لتحقيق النجاح هو وضوح خطة عمله، وحصوله أيضاً على التدريب اللازم والخبرة الكافية، والحرص التام على تحديد الهدف.

طموح

وأعربت ريم الحساني عن طموحها لإطلاق المزيد من الرياضات المتنوعة والمبتكرة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة وجهة للرياضة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الرياضة للجميع، وخلق بيئة صحية تدعم تعزيز الاستدامة.

ووجهت كلمتها إلى الشباب المقبلين على الاستثمار بضرورة التوجه نحو المشروع الصحيح، الذي يكون لديهم إلمام تام به، والعزم والإصرار على تحقيق النجاح، وعدم الاستسلام بسهولة للصعوبات والتحديات.