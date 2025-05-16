بحضور سلطان بن حمدان.. «تنويه» و«المهيب» يعانقان كأس وبندقية الثنايا في «ختامي الوثبة»

تواصلت بنجاح وإثارة كبيرين، لليوم الثامن على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام في نسخته الـ46 بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي.

وأقيمت أمس منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار شوطين رئيسيين، ولمسافة 8 كيلومترات في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، وذلك في الفترة المسائية التي شهدت الصراع على كأس وبندقية الثنايا الأبكار والقعدان في أشواط المفتوح، أما الفترة الصباحية فقد شهدت إقامة 10 أشواط في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المنافسات خلال الفترة المسائية، بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تألق

وواصلت هجن الرئاسة وهجن الشيحانية تألقهما في «ختامي الوثبة 2025» بعد أن نجحتا في حصد رمزي الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ توجت هجن الشيحانية بكأس الأبكار، وانتزعت هجن الرئاسة بندقية القعدان.

وشهد الشوط الأول فوز «تنويه» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جار الله طالب عقيل بالشوط الرئيس الأول، وكأس الأبكار المفتوح بعد أن تمكنت من عبور خط النهاية في المركز الأول في الثواني الأخيرة بتوقيت 12:11:14 دقيقة، متخطية «الظفرة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، التي كانت قريبة من التتويج لكنها تراجعت قبل 50 متراً على النهاية، لتنهي الشوط في زمن قدره 12:12:86 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «حدث» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12:13:30 دقيقة.

سيطرة

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط القعدان المفتوح لسن الثنايا، وسط تألق من المضمر سلطان محمد الوهيبي، الذي نجح في إهداء شعار المؤسسة الكبرى الناموس، حيث استطاع «المهيب» إحراز المركز الأول بعد أن عبر خط النهاية في توقيت قدره 12:17:40 دقيقة، وحل في المركز الثاني «الذيب» بشعار هجن الرئاسة أيضاً وبقيادة الوهيبي بتوقيت 12:17:90 دقيقة، وثالثاً «معزز» بتوقيت زمني قدره 12:18:29 دقيقة.

تحديات الكبار

وتنطلق اليوم تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية.

وتبدأ تحديات الحول والزمول بإقامة 26 شوطاً في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بواقع 13 شوطاً اليوم ، و13 شوطاً غداً ، بينما تشهد منافسات الأحد أشواط الحول والزمول المحليات والمهجنات لهجن أبناء القبائل.

أما رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل فتدشن منافساتها بدءاً من يوم الاثنين المقبل، حيث الصراع على السيف الفضي في أشواط فئة الإنتاج، والجائزة الكبرى في شوط السيف الذهبي للحول المفتوح في الفترة المسائية.

وكانت الفترة الصباحية شهدت إقامة 10 أشواط لهجن أبناء القبائل، إذ توجت «مغتة» لسعيد حمد بن قناص العامري بأول أشواط الثنايا الأبكار المحليات، وتصدرت «مذهلة» لمبارك محمد سعيد بن حمرور العامري ثاني الأشواط المخصص للثنايا المهجنات، بتوقيت قدره 12:39:0 دقيقة.

وفي ثالث الأشواط، فاز «الوافي» لمحمد صالح بن خريدة المنصوري، والمخصص للقعدان المحليات، وطار الحذر» لحامد بن شطيط بن علي الجحافي بناموس الشوط الرابع للقعدان المهجنات.

وفي الشوط الخامس، فازت «العين» لمسلم ناصر بن يوعان الشامسي، وفي الشوط السادس «أمجاد» لسعيد حران بن سعيد الكتبي، وفي الشوط السابع فاز «وصيف» لجمعة سعيد بن علي الزرعي، وفي الشوط الثامن «مفرج» لفاران عتيق بن محمد البريد المري، وشهد الشوطان التاسع والعاشر فوز هجن محمد خالد العطية بالمركز الأول عبر «البراحة» و«ريضان».