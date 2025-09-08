النيجيري ديفيد بطلاً لمونديال بناء الأجسام.. والإمارات تسيطر على الجوائز الفردية



توج الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أبطال العالم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولتي العالم للمحترفين و«مستر آند مسز وورلد» للهواة والمحترفين في لعبة بناء الأجسام، والتي أسفرت عن تتويج النيجيري ديفيد بوديبي بلقبي البطولتين «الهواة والمحترفين» في الوزن المفتوح وذلك للعام الثالث على التوالي، وجاء الفنلندي ميكاه سيفونين في المركز الثاني، وحل ثالثاً البيلاروسي إليا لوكوفيتش.



وعلى صعيد الجوائز الفردية حصل زويد سالمين على جائزة أفضل مدرب «منتخب الإمارات»، فيما حصد مواطنه جاسم آل علي جائزة أفضل مدرب على مستوى الفرق، وحاز فريق أولمبيا جيم من الإمارات على جائزة أفضل فريق في الحدثين، علماً بأن الجوائز الثلاث تم استحداثها للمرة الأولى في نسخة 2025. وتحت وزن 95 كجم واصل أبطال الإمارات مسيرة التفوق عبر تتويج البطل رواد وليد بلقبي البطولتين، وحلّ زميله بودام أباكوري من الإمارات في المركز الثاني، وجاء العراقي محمد جبار في المركز الثالث.



وعن فئة الكلاسيك فيزيك، سيطر اللاعبون الإيرانيون على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء سعيد مرادي في المركز الأول، وتيمور عيني ثانياً، وفرشاد فاليبور جاء ثالثاً، أما في فئة الفيزيك فقد توج الفرنسي تيري بايالا بالمركز الأول، يليه الإيراني بوريا ديقاني، ثم احتل الإيطالي أوتمان لولالي.



وفي منافسات الفيزيك للسيدات الفئة المفتوحة سيطرت الجنسية الروسية على المراكز الثلاثة الأولى، فجاءت ديانا شيفيشيك في المركز الأول تلتها كريستينا لاكيفيتش، ثم انجلينا سوبينينا ثالثاً. جرت مراسم التتويج بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد، وعلي بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.