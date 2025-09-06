تألق لافت لأبطال الإمارات في «عالمية الفجيرة لبناء الأجسام»



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم السبت، بمجمع زايد الرياضي بطولة «مستر آند مسز وورلد» «للهواة والمحترفين»، بمشاركة أكثر من 920 لاعباً ولاعبة من 116 دولة حول العالم، وسط حضور رسمي وجماهيري للحدث، تقدّمهم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم طاقم التحكيم.



وأسفرت نتائج اليوم الأول لـ«فئة الهواة في بناء الأجسام» والتي اشتملت على 4 أوزان، عن فوز الروسي دينيس غاتولين بالمركز الأول وبطاقة الاحتراف في وزن 75 كجم، ونال كلينتون تشي من الإمارات المركز الثاني، ونيبونا لاكشان المركز الثالث، وفي وزن 85 كجم جاء المركز الأول وبطاقة الاحتراف من نصيب محمد جبار من العراق، ونال محمد سيد من مصر المركز الثاني، فيما حل عبدالله يوسف الحوسني من الإمارات ثالثاً، وفي وزن 95 كجم نال رواد وليد من الإمارات المركز الأول وبطاقة الاحتراف، وحل الروسي ارتيم غولبيف في المركز الثاني، فيما نال المصري محمود الزيات المركز الثالث، وفي الوزن المفتوح توج ميسرة مجدي من مصر بالمركز الأول وبطاقة الاحتراف، وجاء الفلسطيني الياس شحادة ثانياً، فيما حل سلامة مصطفى من مصر ثالثاً.



أما في منافسات «الفيزيك» والتي اشتملت على 3 أطوال فجاءت نتائجها على النحو التالي: في فئة 173 سم أحرز اللاعب ضياء لطفي من الأردن المركز الأول وحل في المركز الثاني شام شي من الإمارات، فيما نال مواطنه مصطفى قلنداوي المركز الثالث، وفي فئة الطول المفتوح توج المصري عبدالرحمن ياسر بالمركز الأول، وحل مواطنه محمد خالد في المركز الثاني، فيما نال الروسي ديميتري اوسيبو المركز الثالث.



وفي منافسات «الكلاسيك» فئة 170 سم توج العراقي فؤاد محمود الدليمي بالمركز الأول، وحل صدام حسين من الإمارات في المركز الثاني، فيما نال عبدالهادي أحمد من الأردن المركز الثالث، وفي فئة 180سم أحرز سعيد مرادي المركز الأول، ونال مؤيد الدباغ من الإمارات المركز الثاني، وحل مواطنه هاشم حسين مصطفى في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة احتكر لاعبو الإمارات منصة التتويج عبر الظفر بالمراكز الثلاثة الأولى حيث نال ديميتري بلايتس المركز الأول، وحل مواطناه لاري كالو ووليد عبدالله حسن في المركزين الثاني والثالث.



وتتواصل غداً الأحد منافسات فئة المحترفين لبطولتي «مستر آند مسزوورلد» وبطولة العالم للمحترفين واللتين تحظيان بمشاركة 220 لاعباً يمثلون نخبة من أفضل أبطال العالم الذين أعلنوا جاهزيتهم للظفر بألقاب المونديال خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي بمجمع زايد الرياضي.



من جهته، أشاد المهندس عادل فهيم السيد رئيس الاتحادين العربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة بناء الأجسام، بالبطولات التي تنظم في الفجيرة في ظل الاهتمام الذي تجده من حكومة الإمارة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمختلف الأحداث والفعاليات الرياضية. كما توجه بالشكر إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وإلى اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.