«صبا» و«ممنوع» يتألقان في «ختامي الوثبة»

12 شوطاً في منافسات الثنايا اليوم

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، فعاليات اليوم السابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، التي أقيمت أمس، بالميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتابع معاليه منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وأشواط الرموز التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة لهذه الفئة، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن.

وحلقت «صبا» المملوكة لسعيد جابر عبدالله الحربي بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار المفتوح في أقوى أشواط هذه السن، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق، وسجلت أفضل توقيت زمني بـ 12:23:11 دقيقة.

وأهدى «ممنوع» لمالكه أحمد مطر ماجد الخييلي رمزاً غالياً وحصد بندقية القعدان في الشوط الرئيس الثاني للثنايا المفتوح، إضافة إلى مليون درهم، بعدما نجح في خطف لقب الشوط في الأمتار الأخيرة وبعد إثارة كبيرة بين أكثر من مطية، وقطع مسافة الشوط في 12:33:51 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث في أشواط الرموز فوز «منحاف» لمالكها حمد محمد سهيل العامري، بناموس وكأس الثنايا الأبكار في فئة المحليات، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تفوقت «منحاف» وخطفت المركز الأول عن جدارة واستحقاق مسجلة 12:33:79 دقيقة.

وخطف شداد القعدان في شوط الثنايا المحليات الرابع «كفو» المملوك لمحمد سلطان مرخان الكتبي، ويحصل على جائزة مالية وقدرها 800 ألف درهم، وسجل ثاني أفضل توقيت زمني في الفترة المسائية وقدره 12:23:73 دقيقة.

وفي أشواط الرموز لسن الثنايا من فئة الإنتاج، التي أقيمت في الفترة الصباحية، على مدار 15 شوطاً، منها أول 4 أشواط للرموز، توجت «الواصلة» لسالم أحمد دري الفلاحي بناموس وكأس الثنايا الأبكار الإنتاج، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12.33.8 دقيقة، كأفضل توقيت في الفترة الصباحية.

وفاز «بحار» لسيف مبارك بن هواش الخييلي، ببندقية القعدان في الشوط الثاني للثنايا الإنتاج، بتوقيت وقدره 12:36:5 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث فوز «الريم» لمالكها حمد هدي بن بطي بن دميثان الشامسي، بناموس وكأس الثنايا الأبكار المهجنات الإنتاج، حيث سجلت توقيتاً زمنياً قدره 12. 34.0 دقيقة، أما الشوط الرابع فشهد فوز«غازي» لمنصور فيصل مبارك الشهواني بالناموس وشداد القعدان المهجنات الإنتاج، بتوقيت قدره 12:40:6 دقيقة.

وتتواصل اليوم، منافسات سن الثنايا، حيث يشهد المهرجان إقامة 12 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية لأشواط الثنايا لهجن أبناء القبائل من فئة الإنتاج، بينما تتركز الأنظار في الفترة المسائية على شوطي الرموز لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.