هجن الرئاسة تتوج بكأس اليذاع في «ختامي الوثبة»

«الوسمي» يهدي الشيحانية بندقية القعدان المفتوح

تحديات الكبار تنطلق اليوم بـ 8 رموز لسن الثنايا

واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، وأضافت الرمز الثاني إلى رصيدها خلال النسخة الحالية من المهرجان.

ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة في التتويج بكأس الأبكار المفتوح في منافسات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في اليوم السادس للمهرجان، أمس، بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، في المواجهة الثانية للمؤسسات الكبرى خلال المهرجان.

وشهد منافسات شوطي اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن. واستطاعت هجن الرئاسة حصد الناموس في الشوط الرئيس الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي، وحلقت بأغلى رموز سن اليذاع.

وجاء تفوق هجن الرئاسة، بعد فوز «كحال» بإشراف المضمر حمدان بن مروشد بكأس اليذاع الأبكار المفتوح، حيث تمكنت من حسم الشوط لصالحها، مسجلة أفضل توقيت زمني بـ 8:44:66 دقائق، بعد منافسة قوية مع «متعبة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، و«شهبار» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر جار الله طالب بن عقيل، حيث نجحت في السيطرة على الشوط في الكيلومتر الأخير، تاركة المركز الثاني لـ«متعبة»، وأنهت الشوط في المركز الثالث «شهبار» بتوقيت 8:47:68 دقائق.

كما تألقت هجن الشيحانية في الشوط الرئيس الثاني، المخصص للقعدان المفتوح، حيث أهدى القعود «الوسمي» هجن الشيحانية، بقيادة المضمر محمد خالد العطية، بندقية القعدان في اللحظات الأخيرة، بعدما أنهى مسافة الشوط في 8:46:71 دقائق، بعد صراع مع «شاهين» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، الذي احتل المركز الثاني بتوقيت 8:46:76 دقائق، وفي المركز الثالث جاء «مشبب» لهجن الرئاسة.

وتوج عبد الله مبارك المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المضمرين الفائزين بالرموز الغالية.

الفترة الصباحية

وكانت منافسات الفترة الصباحية قد أقيمت عبر 15 شوطاً ليذاع أبناء القبائل، وشهدت فوز «هملولة» لخليفة سعيد خليفة الحميري، في ناموس اليذاع لأبناء القبائل في الفترة الصباحية، ووصلت إلى خط النهاية في 9:05:2 دقائق، وطارت «الشاهينية» لعبد الله سلطان سعيد القمزي، بتوقيت قدره 8:59:5 دقائق.

وتصدر«الذيب» لمحمد سالمين بن مبارك العامري، الشوط الثالث، بتوقيت قدره 9:00:3 دقائق، وحلق «راهي» لخليفة خلفية بت عبد العطية، بناموس الشوط الرابع، بتوقيت قدره 8:57:0 دقائق (أفضل توقيت). وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر، عن فوز «جمرة» لمحمد بن حمد بن بطبع العامري، و«زعفرانة» لمبارك سالم بن مبخوت المنهالي، و«شاهين» لسلطان علي بن سلطان الكتبي، و«مواجة» لسالم سعيد بن منانة، و«المسك» لسطان سيف بن معضد المشغوني، و«شمعة» لسالم سعيد بن منانه المتبي، و«الدوحة» لراشد حمد العوير المريزيق، و«احتفال» لماجد عجلان بن محمد المنصوري، و«الشامي» لمحمد سالمين بن مبارك العامري، و«طوفان» لناصر هزاع بن ناصر الشهواني، و«نوارة» لسعيد سهيل بالحطم العامري، و«جمايل» لعبد العزيز جابر بن حمود العصيمي.

تحديات الكبار

وتنطلق اليوم، تحديات الكبار، بمنافسات سن الثنايا، التي تقام لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بالوثبة، على فترتين، صباحية ومسائية، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، منها 4 رموز لفئة الإنتاج، ومثلها في أشواط المفتوح والمحليات.

وتتنافس المطايا في سن الثنايا في الفترة الصباحية عبر 18 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز في فئة الإنتاج، حيث الانطلاقة مع كأس وبندقية الأبكار والقعدان المحليات الإنتاج، في أول شوطين رئيسين، ثم كأس وشداد الأبكار والقعدان المهجنات الإنتاج في الشوطين الثالث والرابع.

وتتجه الأنظار في الفترة المسائية، لمتابعة 4 أشواط لرموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، لأشواط المفتوح والمحليات، والجوائز المالية القيمة، حيث الصراع على كأس الأبكار المفتوح في الشوط الأول، ومليون ونصف مليون درهم، وبندقية القعدان المفتوح في الشوط الثاني، وجائزته مليون درهم، ثم كأس الأبكار المحليات في الشوط الثالث، وجائزته مليون درهم، وتختتم المنافسات بشداد القعدان المحليات، وجائزته 800 ألف درهم.