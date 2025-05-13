«بهجة» و«السولعية» تنتزعان رموز الإيذاع بختامي الوثبة

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله «ختامي الوثبة 2025»، التي أقيمت أمس، بميدان الوثبة في أبوظبي.

وشهدت المنافسات صراع المطايا المشاركة على حصد ناموس ورموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، إذ أقيمت على مدار 24 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، شهدت التنافس على 4 رموز لفئة الإنتاج، و4 أشواط في الفترة المسائية، التي خصصت خلالها اللجنة المنظمة 4 رموز لأشواط المفتوح والمحليات، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي.

وتألقت شعارات مانع علي حماد الشامسي، الذي تمكن من حصد رمزين، إضافة إلى منافسته القوية على المراكز الثلاثة الأولى في جميع الأشواط، مع شعار محمد سلطان مرخان الكتبي، وحميد سعيد النيادي.

وسيطر شعار الشامسي على المركزين الأول والثاني في الشوط الرئيس الأول المفتوح، إذ نجحت «بهجة» في انتزاع أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، بعدما توجت بكأس الأبكار، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، واستطاعت إنهاء الشوط في المركز الأول، بفارق ضئيل عن منافستها «السولعية»، التي تحمل نفس الشعار، ووصلت إلى خط النهاية في 8:56:08 دقائق، فيما أحرزت المركز الثالث «المدينة» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي.

وكرر شعار مانع علي حماد الشامسي نفس الأمر في الشوط الثاني، وحصد المركزين الأول والثاني للشوط، بعدما حلق «السولعي» ببندقية الإيذاع القعدان المفتوح، إلى جانب الجائزة المالية، وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8:56:09 دقائق. وتفوق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي على شعار الشامسي في الشوط الثالث للرموز مع «الذيبة»، التي تمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة، وقدرها مليون درهم، وبتوقيت زمني قدره 8:58:78 دقائق، وتفوقت على «المدينة» و«الوسمية» بشعار مانع علي حماد الشامسي.

وأهدى القعود «الواعي»، مالكه حميد سعيد النيادي، ناموس الشوط الرئيس الرابع، وانتزع شداد الإيذاع القعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً، وأنهى مسافة الشوط في 9:01:83 دقائق، وحل في المركز الثاني «مناور» لأحمد سالم سهيل، وفي المركز الثالث، جاء «الغزال» لبخيت الجربوعي المري.

وفي رموز الإنتاج، حلقت «مغثة» بناموس الإيذاع الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، وأهدت مالكها عيسى سعيد الخييلي الناموس الأغلى والكأس، إلى جانب مليون درهم، قيمة الجائزة المالية، بعدما حلت في المركز الأول، بتوقيت 8:57:8 دقائق.

وخطف «الأسد» للشرقي بن حمودة الحرسوسي، ناموس ولقب الشوط المخصص للإيذاع القعدان المحليات من فئة الإنتاج، وتوج بالبندقية، والجائزة المالية، وقدرها 800 ألف درهم.

وعاد شعار الحرسوسي مجدداً ليفوز بالرمز الثاني له، ونجح في حصد الناموس، والظفر بكأس الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية مليون درهم، وذلك عن طريق البكرة «المارية»، التي تمكنت من إحراز لقب الشوط بتوقيت 8:59:02 دقائق. واختتمت المنافسات بتتويج «شاهين» لبخيت ناصر النوبي العامري بشداد الإيذاع القعدان المهجنات الإنتاج، بعدما أنهى مسافة الشوط في 8:55:03 دقائق.

وتقام اليوم الثلاثاء، منافسات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث تتنافس نخبة من أبرز المطايا المشاركة على رمزين رئيسين في الفترة المسائية.