سلطان بن حمدان تابع المنافسات.. «الشاهينية» تحلق بكأس اللقايا الأبكار لهجن أبناء القبائل في «ختامي الوثبة»

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي.

وتابع معاليه أشواط الرموز لسن اللقايا والتي شهدت إثارة كبيرة، ومنافسة بين العديد من شعارات أبناء القبائل التي سعت إلى تحقيق الناموس في النسخة الـ 46 للمهرجان.

وأقيمت منافسات سن اللقايا في الميدان الجنوبي، لمسافة 5 كلم، إذ شهدت أشواط اللقايا 8 رموز خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث خصصت اللجنة المنظمة الفترة الصباحية لأشواط فئة الإنتاج و4 رموز لهجن الإنتاج المحليات والمهجنات، بينما خصصت الفترة المسائية لأشواط المفتوح والمحليات لسن اللقايا.

ونافس شعار مانع علي حماد الشامسي بقوة خلال سن اللقايا، وشهد المهرجان في نسخته الحالية فوز إعلامي لأول مرة في سباقات الهجن، هو الإعلامي هيثم الحمادي الذي حصد رمز اللقايا الجعدان المفتوح.

ونجحت «الشاهينية» لأحمد دغاش غدير الكتبي في تسجيل اسمها كأول الفائزين بالرموز بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار في شوط المفتوح، إذ قطعت مسافة الشوط في 7:18:45 دقائق، وتفوقت على «قطنة» لمانع علي حماد الشامسي.

وشهد الشوط الثاني، فوز «الباهي» بالناموس وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح ليهدي مالكه الإعلامي هيثم الحمادي أول إنجاز له في عالم سباقات الهجن، إذ دخل عالم السباقات التراثية مؤخراً، ليصل إلى إنجاز الحصول على الرموز في واحد من أكبر مهرجانات الهجن في المنطقة.

وسجل «الباهي» توقيتاً زمنياً قدره 7:18:25 دقائق، وجاء «المفرق» لمانع علي حماد الشامسي ثانياً بتوقيت 7:18:60 دقائق، وثالثاً «أشقر» لهزاع سعيد آل سالمين المنصوري.

وفي شوط اللقايا الأبكار المحليات، أهدت «الشرود» شعار مانع علي حماد الشامسي الذي نافس بقوة خلال الأشواط كافة، ناموس وكأس الشوط، حيث سجلت توقيتاً زمنياً قدره 7:23:80 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ «مذيار» لسالمين محمد العامري بتوقيت 7:26:42 دقائق، و«غرام» لسالم مانع السويدي في المركز الثالث.

واختتمت رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل بحصول «مرحب» لسالم سعيد منانه الكتبي على شداد الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، بعد أن قطع مسافة الشوط في 7:17:95 دقائق، بينما جاء في المركز الثاني «الماهر» لفارس عبدالله الدرعي بتوقيت 7:18:54 دقائق، وفي المركز الثالث «نسناس» لمانع علي حماد الشامسي بتوقيت 7:19:07 دقائق.

أما أشواط فئة الإنتاج في الفترة الصباحية، فقد شهدت فوز «إثارة» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بكأس اللقايا الأبكار بتوقيت 7:19:0 دقائق، بينما أهدى «الوسمي» مالكه أحمد الحزمي بن قناص العامري، ناموس الشوط الثاني للجعدان المحليات الإنتاج، وحصل على البندقية، بعد أن وصل إلى خط النهائية في 7:20:0 دقائق.

وانتزعت «زاهية» لناصر قريع بالروس العامري، كأس الأبكار الإنتاج في شوط اللقايا المهجنات، بتوقيت قدره 7:20:3 دقائق، فيما خطف «عالي» لمحمد سهيل بن عويضان العامري، ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وتوج برمز الشداد بعد أن حقق أفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية وأنهى مسافة الشوط في 7:14:6 دقائق.