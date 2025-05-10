«لفان» تحصد أول أشواط السباق التراثي في «ختامي الوثبة» للهجن

تواصلت، أمس، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ولليوم الثاني على التوالي، إذ أقيمت المنافسات بأشواط السباق التراثي على مدار 14 شوطاً للفئة العمرية من سن 15 إلى 20 سنة.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.وتوجت «لفان» بأول أشواط السباق التراثي لمسافة 2 كلم، وذلك بعدما قررت اللجنة المنظمة رفع عدد أشواط السباق التراثي من 12 إلى 14 شوطاً نتيجة الإقبال من ملاك الهجن.

وحصدت «لفان» لـعلي عبيد هلال الخاطري المركز الأول والجائزة المخصصة له والتي تبلغ مئة ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة السابق في زمن قدره 2:56:56 دقيقة، ونال «مكرم» لأحمد راشد سعيد المنصوري، شرف زعامة الشوط الثاني بزمن قدره 3:02:51 دقيقة، بينما خطف «العريبي» لاني رواندي لقب الشوط الثالث بزمن بلغ 3:34:25 دقيقة.

وكان «البشير» لخلود باتل محمد الزوين في الموعد عندما أنهى الشوط الرابع في المركز الأول بزمن قدره 3:06:14 دقيقة، وفي الشوط الخامس كان الناموس من نصيب «هملول» لـمطر محمد راشد الكتبي بزمن قدره 3:03:17 دقيقة.

تميّز

وكانت لـ «هلا هلا» لروبن كيم الكلمة في سادس الأشواط باحتلاله المقدمة مع خط النهاية بزمن قدره 3:40:30 دقيقة، وفي سابع الأشواط تصدرت «عناب» لـمحمد عبدالله هلال إبراهيم المشهد بنيلها لقب الشوط بزمن قدره 3:00:63 دقيقة.

ولم يتخلف «رعد» عن تحقيق تطلعات مالكه عبيد جمعه عبيد الراشدي وسيطر على الصدارة بزمن 3:02:55 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «الختال» لـمطر محمد مطر المهيري بزمن قدره 2:59:18 دقيقة، وفي الشوط الذي تلاه توج «جمر» لأحمد خلفان المزروعي باللقب بزمن بلغ 3:01:19 دقيقة، قبل أن تقبض «سكر» لسعيد أحمد بالرفيعة الفلاسي على ناموس الشوط 11 بزمن قدره 3:04:30 دقيقة.

وتربع «شاهين» لمحمد سعيد محمد الغفلي، على القمة في الشوط 12 بزمن قدره 3:02:83 دقيقة، ونال «المحترم» لـريم بن دريس البلوشي لقب الشوط قبل الأخير بزمن قدره 3:06:82 دقيقة، وأهدى «الطامح» مالكه محمد عمير علي الراشدي الناموس في الشوط الـ14، بعد أن حقق المركز الأول بزمن قدره 2:59:71 دقيقة، ليكتب مشهد الختام ويسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من درة المهرجانات.

وتقام اليوم منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث سيكون الصراع على أشده على 8 رموز خلال الفترتين الصباحية التي تشهد إقامة 24 شوطاً وتوزع خلالها 4 رموز لأشواط الإنتاج، وفي الفترة المسائية تحتدم المنافسة في 4 أشواط على 4 رموز في أشواط المفتوح والمحليات.