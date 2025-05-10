«لفان» تحصد أول أشواط السباق التراثي في «ختامي الوثبة» للهجن

وكان «البشير» لخلود باتل محمد الزوين في الموعد عندما أنهى الشوط الرابع في المركز الأول بزمن قدره 3:06:14 دقيقة، وفي الشوط الخامس كان الناموس من نصيب «هملول» لـمطر محمد راشد الكتبي بزمن قدره 3:03:17 دقيقة.
تميّز
ولم يتخلف «رعد» عن تحقيق تطلعات مالكه عبيد جمعه عبيد الراشدي وسيطر على الصدارة بزمن 3:02:55 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «الختال» لـمطر محمد مطر المهيري بزمن قدره 2:59:18 دقيقة، وفي الشوط الذي تلاه توج «جمر» لأحمد خلفان المزروعي باللقب بزمن بلغ 3:01:19 دقيقة، قبل أن تقبض «سكر» لسعيد أحمد بالرفيعة الفلاسي على ناموس الشوط 11 بزمن قدره 3:04:30 دقيقة.
وتربع «شاهين» لمحمد سعيد محمد الغفلي، على القمة في الشوط 12 بزمن قدره 3:02:83 دقيقة، ونال «المحترم» لـريم بن دريس البلوشي لقب الشوط قبل الأخير بزمن قدره 3:06:82 دقيقة، وأهدى «الطامح» مالكه محمد عمير علي الراشدي الناموس في الشوط الـ14، بعد أن حقق المركز الأول بزمن قدره 2:59:71 دقيقة، ليكتب مشهد الختام ويسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من درة المهرجانات.
وتقام اليوم منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث سيكون الصراع على أشده على 8 رموز خلال الفترتين الصباحية التي تشهد إقامة 24 شوطاً وتوزع خلالها 4 رموز لأشواط الإنتاج، وفي الفترة المسائية تحتدم المنافسة في 4 أشواط على 4 رموز في أشواط المفتوح والمحليات.