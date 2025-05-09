«جمر» يهدي منتخب الإمارات كأس أول أشواط البطولة الآسيوية للهجن في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت، أمس الخميس، فعاليات النسخة الـ46 للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، بمشاركة آلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى 20 مايو الجاري.

البيان سلطان بن حمدان خلال متابعته السباق

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، فعاليات اليوم الأول للمنافسات التي انطلقت ببطولة السباق الآسيوي التي استحدثها الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، وتقام أول نسخة على هامش المهرجان.

كما التقى معاليه أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للهجن بحضور غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعبدالله المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن.

منافسات ونتائج

وأقيمت بطولة السباق الآسيوي على مدار ثلاثة أشواط، بمشاركة منتخبات خليجية وعربية وآسيوية، دعماً لسباقات الهجن في القارة الآسيوية. وسيطرت المنتخبات الخليجية على أشواط البطولة الآسيوية الثلاثة بعد أن انتزع منتخب الإمارات كأس الشوط الأول للرجال، وتوج المنتخب السعودي بكأس الشوط الثاني المخصص للسيدات، والمنتخب العماني بلقب الشوط الثالث للرجال.

وأهدى «جمر»، بقيادة الهجان راشد سالم الضبيعة الكتبي، المنتخب الإماراتي ناموس وكأس الشوط الأول للرجال، والميدالية الذهبية، بعدما نجح في قطع مسافة الشوط البالغة كيلومترين في زمن قدره 3:03:90 دقائق.

وتفوق على «وبران» بقيادة الهجان محمود خالد الحوسني من المنتخب العماني الذي حل ثانياً، بينما جاء «مشعل» بقيادة الهجان حمد بخيت سعيد العويسي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بتوقيت زمني قدره 3:06:65 دقائق.

البيان جانب من المنافسات

وفي الشوط الثاني المخصص للنساء، استطاعت خلود عبدالله الشمري قيادة المطية «بشار» باقتدار لإحراز المركز الأول والميدالية الذهبية، لتهدي المنتخب السعودي كأس الشوط، حيث نجحت في اجتياز مسافة الشوط في زمن قدره 3:05:61 دقائق.

وحلت في المركز الثاني عبير أحمد الحكمي من المنتخب السعودي على ظهر المطية «نمرود» بتوقيت 3:07:12 دقائق، لتحرز الميدالية الفضية، في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى ريم محمد سلام بعدما قادت المطية «ملهم» وأنهت الشوط في 3:11:00 دقائق.

وتوج المنتخب العماني بكأس الشوط الثالث للرجال عن طريق الهجان راشد محمد العمري، الذي قاد المطية «تكريم»، ليحرز الميدالية الذهبية، بعدما قطعت المطية الشوط في زمن قدره 3:04:39 دقائق.

بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب عبدالمجيد حمود من المنتخب اليمني الذي قاد المطية «عبور»، والميدالية البرونزية لسعيد عبدالله سعيد المهيري من المنتخب الإماراتي.وتوج غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، بحضور عبدالله المهيري الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الآسيوية.

جمعية عمومية

من ناحية أخرى، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، التي انعقدت على هامش انطلاق «ختامي الوثبة» للهجن في أبوظبي، عبدالله مبارك المهيري رئيساً للاتحاد، رئيساً للمكتب التنفيذي، بالتزكية وبالإجماع، ليحتفظ بمنصبه لدورة ثانية على التوالي، ولمدة 4 سنوات حتى 2029.

كما انتخبت الجمعية العمومية سمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود نائباً أول للرئيس، والشيخ سعيد الغفيلي النائب الثاني للرئيس، وعلي محمد بخيت العقيلات وعلي بن محمد الفاضل المري، وحيدر خان عباس لاهري، وباترديني تشاندماني ممثلة عن المرأة لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد.

ووجهت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، التي انعقدت أمس في أبوظبي، برقيات شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وحضر الجمعية العمومية الأعضاء الـ15 بنصاب مكتمل: الاتحاد الإماراتي المضيف، السعودية، البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، منغوليا، عمان، باكستان، فلسطين، سوريا، اليمن.

وتم اعتماد إقامة البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن بمدينة أبوظبي، وتوجيه الشكر للاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن على رعايته البطولة، الذي شكل مكتباً تنفيذياً لإدارتها برئاسة حمد الشامسي، واعتماد لائحة البطولة من 3 أشواط، وهي راكب بشري زمول وثنايا قعدان للرجال، وراكب بشري ثنايا قعدان حيل وثنايا بكار للسيدات.

وراكب بشري زمول وثنايا قعدان حيل وثنايا بكار للرجال. كما تم اعتماد روزنامة الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن للموسم الرياضي 2025-2026، إذ تقام البطولة الآسيوية الأولى خلال ختامي الوثبة 2025 بأبوظبي، إلى جانب أشواط الهجانة الآسيوية المفتوحة ضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى في الوثبة بأبوظبي (نوفمبر 2025).

وأشواط الهجانة الآسيوية المفتوحة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في اللبسة (ديسمبر 2025)، والجمعية العمومية الثالثة للاتحاد، والبطولة الآسيوية الثالثة في أبوظبي (مايو 2026).

وحثت الجمعية العمومية الأعضاء المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025) على الاستعداد الجيد والظهور بشكل يعكس الاهتمام الذي تجده رياضة الهجن في القارة، وتم توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإدراج مسابقة الهجن في «ألعاب التضامن»، بجانب تقدير جهود اتحاد التضامن الإسلامي، والاتحاد الدولي للهجن، واللجنة المنظمة للألعاب.