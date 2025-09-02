كلباء والهلال السعودي يتوجان بألقاب دولية الكرة الطائرة

كلباء – البيان

توج عبد الملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة كلباء الدولية للشباب للكرة الطائرة والتي اختتمت مساء أمس، حيث توج نادي كلباء بلقب كأس فئة الأشبال بعد فوزه المثير على دار كليب البحريني بنتيجة (3–2)، فيما أحرز الهلال السعودي لقب كأس فئة الناشئين عقب تفوقه على كلباء بالنتيجة نفسها، وشهد الختام أسامة قرقاش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وراشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.



وثمن راشد الكندي رعاية ومتابعة الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، نائب رئيس النادي، كما أثنى على جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة في إنجاح البطولة.

وأكد الكندي أن البطولة حققت أهدافها، حيث شهدت مستويات فنية عالية وروحاً تنافسية، عكست تطور اللعبة في دول المنطقة، واعداً بعودة البطولة في نسخ مقبلة أكثر قوة وتميزاً.