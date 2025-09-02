810 آلاف درهم جوائز «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»

أحمد أبوالفتوح

كشفت اللجنة المنظمة لمبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عن انطلاق فعاليات المبادرة أول من أمس، بمشاركة أولية لـ80 منافساً من المواطنين، يمثلون مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت اللجنة أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى ثاني أيام المبادرة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في الانضمام إلى التحدي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الرياضة كنمط حياة بين أفراد المجتمع، من خلال سلسلة من المنافسات الرياضية والفعاليات التوعوية، حيث تم إجراء تعديلات على اشتراطات البطولة، والتي تتضمن تخفيض عمر المشارك ليصبح من 15-30 عاماً بدلاً من (18-30) عاماً، وكتلة الجسم للمشارك إلى 40 بدلاً من 50.

وأوضح فيصل أحمد الغيص، رئيس اللجنة المنظمة أن المبادرة تهدف إلى تحفيز مواطني الإمارة على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على الوصول إلى الوزن المثالي، وذلك بالتنسيق مع الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة، لافتاً إلى أن التحدي يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة لبناء جيل شاب أكثر صحة ونشاطاً، وتحفيزهم على تبنّي أسلوب حياة متوازن يعزز جودة حياتهم.

وأشار إلى أن التحدي يمتد على مدار 3 أشهر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 2 ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، حيث تستهدف المبادرة فئة الشباب من مواطني الإمارة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً، في إطار الحرص على تشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، مؤكداً أن التحدي يستهدف توفير بيئة تنافسية صحية تحت إشراف خبراء متخصصين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأوضح سعيد جمعة الماس، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومسؤول النشاط الرياضي في المبادرة، أن آلية التسجيل ستكون عبر جميع الصالات الرياضية في رأس الخيمة، على أن يكون المشارك منتسباً إليها، موضحاً أن المشاركين سيخضعون لفحوصات طبية قبل بداية البرنامج، إضافة إلى فحوصات دورية طوال فترة المبادرة، وذلك لضمان متابعة دقيقة لمستوى التقدم، موضحاً أن تصنيف الفائزين لن يعتمد فقط على نسبة انخفاض الكتلة، بل سيشمل أيضاً اختبارات لياقة بدنية متكاملة لضمان التقييم العادل والشامل، لافتاً إلى أن جوائز التحدي تشمل حصول الفائز الأول على 50 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 49 ألف درهم، وتتناقص قيمة الجائزة تدريجياً بمقدار ألف درهم لكل مركز حتى المركز العشرين، ليصل المبلغ الإجمالي لجوائز المبادرة 810 آلاف درهم.

وأكد الماس أن فعاليات التحدي ستتضمن أنشطة متنوعة تشمل اختبارات اللياقة البدنية، وتمارين القوة والتحمل، إضافة إلى ورش عمل تثقيفية حول التغذية السليمة وأهمية النشاط البدني، لافتاً إلى أن المبادرة تمثل منصة لتشجيع الشباب والعائلات على الالتزام بممارسة الرياضة بانتظام، متوقعاً أن يشهد التحدي خلال الأيام المقبلة إقبالاً متزايداً من محبي الرياضة والمهتمين باللياقة البدنية، لما يوفره من بيئة تنافسية صحية، وبرامج متكاملة تعزز من روح التحدي والتعاون بين المشاركين، حيث يستمر التسجيل بمبنى كليات التقنية العليا في رأس الخيمة أو عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.