920 لاعباً ولاعبة في مونديال بناء الأجسام بالفجيرة

محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «مستر آند مسز وورلد» للهواة والمحترفين، بطولة العالم للمحترفين لبناء الأجسام عن انطلاقة الحدث الأبرز دولياً اعتباراً من الجمعة حتى الأحد المقبلين بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 920 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، منهم 700 ضمن فئة الهواة و220 في فئات المحترفين بمختلف الأوزان والأطوال، وذلك بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة بمجمع زايد الرياضي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومحمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن نجاح الفجيرة في تنظيم الأحداث ما كان ليتم لولا دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وكذلك دور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد، في الرعاية المتواصلة للأحداث الرياضية التي مهدت إلى أن تكون الفجيرة وجهة رياضية مميزة، مثمناً دور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للمتابعة المستمرة والدعم الذي مهد لنجاح بطولات الفجيرة.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بمواصلة الفجيرة لتنظيم بطولات بناء الأجسام التي حققت نجاحاً مميزاً طول النسخ الماضية وأصبحت إحدى الركائز الأساسية لتطور بناء الأجسام الإماراتية، كما قدم الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد عبيد بن ماجد وفريق العمل، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية داعم أساسي لنجاح البطولات.

من جهته، أوضح المهندس محمد عبيد بن ماجد أن البطولتين تأتيان ضمن سلسلة البطولات الدولية التي تستضيفها الإمارة على مدى 25 عاماً، مبيناً أن دخول جمهور البطولة سيكون بالمجان خاصة، وأن بطولات بناء الأجسام تحظى بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وأضاف: يتميز الحدث هذا العام بمنح 15 بطاقة احتراف للحائزين المراكز الأولى في فئة الهواة التي تؤهلهم مباشرة للمشاركة في منافسات المحترفين، كما سينال أصحاب المراكز الأولى في فئة المحترفين لقبين في البطولتين.

بدوره، استعرض محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد أوزان فئات البطولة الثلاث، بدءاً من فئة بناء الأجسام على صعيد الهواة والتي تشتمل 6 أوزان هي: 75 كجم، 80 كجم، 85 كجم، 90 كجم، 95 كجم، فما فوق 95، وفيما يخص فئة المحترفين للرجال فسيكون التنافس على وزنين: وزن 95 كجم، والوزن المفتوح فوق الـ95 كجم»، وهي الفئة الأقوى على مستوى العالم. وفيما يخص منافسة الفيزيك للمحترفين فسيكون طولاً واحداً مفتوحاً لجميع المشاركين، في حين تشتمل منافسات الفيزيك للهواة 3 أطوال؛ هي: 171 سم، و180 سم، وفوق 180 سم، أما بالنسبة لفئة النساء فالمنافسة تشتمل 3 أطوال؛ هي: 163 سم، و169 سم، وفوق 169 سم.

7 حكام إماراتيين

ولفت الحوسني، إلى أن البطولة تحظى بتحكيم دولي برئاسة الإسباني خوسيه ماريا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى وجود 7 حكام دوليين إماراتيين بقيادة محمد شاهين، يحيى ساري، خالد الحوسني، طارق خليل، أسامة معروف، إضافة إلى عنصرين من النساء.