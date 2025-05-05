خالد المدفع: الألعاب الجماعية بالشارقة تحصد ثمار رؤية ثاقبة



رفع خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي العهد ونائب الحاكم وإلى نائبيه وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بمناسبة تتويج رجال كرة السلة بالنادي بدرع الدوري العام 2024-2025.

وأكد المدفع، أن الإنجازات التي تحققها جميع الألعاب في النادي هي نتاج الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وجميع فرق العمل بالنادي تسعى بكل اجتهاد لتحقيق رؤية النادي في أن يصبح مؤﺳﺴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ راﺋﺪة ﺗﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎزات ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻣﺴﺘﺪام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن رجال كرة السلة، كانوا في الموعد وحققوا ما وعدوا به، مقدماً التهنئة لإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد الحصان، ومهنئاً اللاعبين على الروح القتالية العالية التي أدوا بها المباراة والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل هذا التتويج المهم بقيادة الكابتن القدير عبد الحميد إبراهيم والجهازين الفني والإداري للفريق.

وشكر المدفع، جمهور الملك على الوقوف خلف فرق النادي في جميع مناسباتها، وقال: لا نجد الكلمات التي تعبر عن وفاء وإخلاص «أوفياء الملك»، فهم الرقم الثابت والمهم في كل إنجاز تحقق، هم الطاقة والدافع الذي تستمد منه فرقنا قوتها، بتشجيعهم ومؤازرتهم وصلنا لمنصات التتويج وحققنا أحلامنا معاً.

كما وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال على وقفتهم القوية ودعمهم المتواصل لفرق النادي بشتى ألعابها، هم شركاء النجاح ومعهم سنحقق الإنجازات ونعاهد القيادة وجمهورنا الوفي وكل محبي ومشجعي الملك، أننا سنواصل العمل يوماً بعد يوم لكتابة الإنجازات وتحقيق الأحلام والطموحات. وأشاد المدفع في ختام حديثه بالاهتمام الإعلامي الكبير، في جميع الألعاب الرياضية معتبراً إياه محفزاً لمواصلة العمل والنجاح.