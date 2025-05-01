600 لاعب ولاعبة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج الماسترز





تستضيف العين بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات الماسترز، والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 38 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للشطرنج، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الإمارات للشطرنج ونادي العين للشطرنج، وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، في كلمته خلال المؤتمر، أن تنظيم البطولة في مدينة العين يعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي للرياضات الذهنية، ويجسّد رؤية القيادة في دعم الأنشطة الفكرية والرياضية ذات الطابع الدولي.

وأضاف: حرصنا في نادي العين على أن تكون البطولة نموذجاً في التنظيم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، كما أنها تأتي بمناسبة احتفال النادي بمرور 25 عاماً على تأسيسه ما يجعل الحدث استثنائياً بكل المقاييس.

ويشارك في البطولة نخبة اللاعبين واللاعبات في القارة الآسيوية، إذ تعد البطولة مؤهلة إلى كأس العالم بـ10 مقاعد للرجال ومقعدين للسيدات.

من جانبه، قال هشام الطاهر إن البطولة تشهد رقماً قياسياً بمشاركة 284 لاعباً ولاعبة في منافسات بطولة الكلاسيك، مقارنة بالنسخة الماضية، التي أقيمت في الهند بمشاركة 142 لاعباً ولاعبة فقط، كما أن بطولة الرجال تضم 178 لاعباً، بزيادة 93 % عن الرقم السابق، وكذلك بطولة السيدات، إذ سجلت مشاركة 106 لاعبات بزيادة 85.6 %.

وأوضح أنه بالنسبة للمشاركة الإماراتية فتضم 8 لاعبين، يتصدرهم الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن المصنف السابع آسيوياً، وروضة السركال، مشيراً إلى أن التوقعات بمنافسة قوية في البطولة، خصوصاً بالنسبة للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات.

وأشار إلى أن إجمالي جوائز البطولة تبلغ 300 ألف درهم إماراتي، يتم توزيعها بحسب المراكز، حيث يحصل على جوائز مالية أصحاب المراكز من الأول وحتى الـ15 في منافسات الرجال، ومن الأول وحتى الـ12 في منافسات السيدات.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة تقام من خلال 9 جولات كلاسيكية وبطولة للشطرنج الخاطف، فيما يعد الحد الأدنى لمشاركة الرجال تصنيف 2000 نقطة، وللسيدات 1800 نقطة، منوهاً بأن البطولة ستشهد استخدام تقنية الفيديو VAR للمرة الأولى.