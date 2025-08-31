نجوم الإمارات يتألقون في «الفجيرة للشطرنج»

بلغت الإثارة ذروتها ضمن منافسات بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسط منافسات قوية تعكس مكانة اللاعبين العالميين المشاركين في المنافسات، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإشراف الاتحاد الدولي ومشاركة 600 لاعب. وتمكن لاعبو الإمارات من تقديم مستويات مميزة بالرغم من صعوبة المنافسات، حيث نجح لاعب منتخب الإمارات بطل العرب وآسيا، سالم عبدالرحمن، في نيل 3 نقاط ثمينة وضعته في منتصف الترتيب بعد فوزه المبهر على بطل إسبانيا ايتوريزاغا بونيلي، بينما واصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة عمار السدراني، تألقه في المنافسات بالرغم من تعادله مع الهندي سيريان داش، ليصبح رصيده حتى الآن 2.5 نقطة، مع زيادة إيجابية في تصنيفه بمقدار 15 نقطة.

وفي أبرز النتائج يتصدر منافسات فئة المحترفين بختام الجولة السادسة الأرميني توروسيان فولوديا أرم برصيد 6 نقاط.

وفي منافسات بطولة الماسترز ينفرد بالصدارة الأمريكي هارداواي بروينغتون برصيد 5.5 نقاط. وأكد الدكتور عبدالله آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن البطولة تقدم مستوى فنياً رفيعاً يعكس قيمة الأسماء المشاركة وتنوع مدارسها، مشيراً إلى أن الجولات الحاسمة المقبلة ستزيد من وتيرة المنافسة وترفع سقف الإثارة داخل القاعات. وتمنى أداءً مميزاً لجميع اللاعبين، وبشكل خاص من لاعبي المنتخب الوطني، معبراً عن ثقته بقدرتهم على مواصلة تقديم عروض قوية ورفع رصيدهم من النقاط.