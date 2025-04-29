مليونا درهم للنسخة التاسعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

كشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن زيادة قيمة الجوائز المالية لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى مليوني درهم، وذلك في نسختها التاسعة التي تقام في حفل ضخم في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام الجائزة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للدورة التاسعة، وبدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وأعلنت الأكاديمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، بمقر الأكاديمية بالعاصمة أبوظبي، عن فتح باب الترشح رسمياً للنسخة الجديدة من الجائزة، حيث يستمر استقبال ملفات الترشح عبر الموقع الرسمي www.fbmwomensportsaward.ae حتى 10 سبتمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة نجوى الحوسني، رئيسة لجنة التحكيم، وشمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتتضمن الجائزة 8 فئات فردية وجماعية، إذ تشمل الفئات الفردية: أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب - مدربة، أفضل مؤثرة في المجال الرياضي، أفضل أم رياضية، وفئة أفضل فريق ضمن الفئات الجماعية، كما تُمنح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، والتي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية أسهمت بشكل فاعل ومؤثر في مجال الرياضة النسائية.

وأكد عارف العواني، أن الجائزة تمثل امتداداً لتوجهات تمكين المرأة وإبراز إنجازاتها في مختلف القطاعات، لا سيما المجال الرياضي، مشدداً على أن هذا التوجه يحظى برعاية ودعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ومتابعة حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ما أسهم في تطور وازدهار رياضة المرأة في الإمارات وعلى مستوى العالم العربي.

وقال العواني: تعد الجائزة ركيزة محورية في دعم وتطوير الرياضة النسائية محلياً وعربياً، كما تشجع الإماراتيات على مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، ويواصل المجلس من خلالها التزامه بدعم المرأة الرياضية، انسجاماً مع رؤيتنا نحو مجتمع نشط وصحي.

واختتم العواني: لقد شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً خلال النسخ السابقة، حيث زاد إجمالي قيمة الجوائز إلى مليوني درهم، وارتفع عدد الطلبات المستلمة في عام 2024 إلى 258 طلباً، مقارنة بـ191 طلباً في عام 2023. كما بلغ عدد المشاركات من الإماراتيات 155 طلباً في عام 2024، بعد أن كان 116 طلباً في عام 2023.

من جهتها، أعربت الدكتورة نجوى الحوسني، عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على رعايتها الدائمة والداعمة لمسيرة تمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع الرياضي.

كما أشادت الحوسني بالاهتمام الكبير والدعم المتواصل من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وبرؤيتها الملهمة في تعزيز مكانة المرأة الرياضية على المستويين المحلي والعربي.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تعد الأبرز على مستوى المنطقة التي تعني برياضة المرأة، وتحظى باهتمام كبير في الأوساط الرياضية العربية، إذ تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، كما تسعى لتعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة.