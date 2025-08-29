«مستر آند مسز وورلد» لبناء الأجسام 5 سبتمبر بالفجيرة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد» لبناء الأجسام بالفجيرة، عن اكتمال التحضيرات لاستضافة البطولة التي ستنطلق في 5 سبتمبر المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، وبتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ويأتي الحدث ضمن سلسلة البطولات العالمية والمحلية لبناء الأجسام، والتي استضافتها الفجيرة خلال 25 عاماً وحققت نجاحات سابقة.

وكانت اللجنة قد عقدت، أمس، اجتماعاً تنسيقياً وقفت من خلاله على آخر الاستعدادات الفنية والإدارية والتنظيمية لاستضافة النسخة الرابعة من «بطولة العالم للهواة والمحترفين مستر آند مسز وورلد».

ترأس الاجتماع المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور أعضاء اللجان المختلفة، فيما شارك مدير البطولة خليل معروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش محمد بن ماجد مع اللجان المختلفة آخر الاستعدادات المتعلقة بالبطولة، مؤكداً الجاهزية الكاملة لإنجاح الحدث الذي سيشهد مشاركة واسعة من أبرز أبطال اللعبة على مستوى المحترفين والهواة، وبما في ذلك الفئة النسائية.

كما استعرضت اللجان التنظيمية برامجها وخططها والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة الفجيرة كوجهة عالمية لاحتضان البطولات الكبرى، وترسّخ سمعتها المميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الاحترافية. وأعلن المهندس محمد بن ماجد عن جاهزية الفجيرة لاستضافة البطولة التي كان من المقرر إقامتها في إسبانيا، لتقام بالتزامن مع بطولة الفجيرة لبناء الأجسام.