منتخب هوكي الجليد يغادر إلى صربيا للمشاركة في كأس العالم

تغادر اليوم، الاثنين، من مطار زايد الدولي بأبوظبي، متوجهة إلى العاصمة الصربية بلغراد، بعثة منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد، للمشاركة في بطولة كأس العالم «المستوى الثاني A»، التي تُقام في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة 6 منتخبات.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن مشاركة المنتخب للعام الثالث على التوالي في البطولة العالمية تعكس دعم القيادة الرشيدة، وتكامل الجهود بين الاتحاد ووزارة الرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بمتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد، في التحضير لهذه المشاركة المهمة، وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع راية الإمارات على الساحة الرياضية العالمية. ويترأس البعثة جمعة محمد الظاهري، وتضم 20 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني والإداري، ويخوض المنتخب أولى مبارياته أمام منتخب هولندا، غداً الثلاثاء، في بداية قوية أمام أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم معسكره في أبوظبي، والذي أقيم لمدة 21 يوماً، وتضمن تدريبات يومية مكثفة، إضافة إلى مباراة تجريبية بهدف اختيار التشكيلة الأساسية، ورفع الجاهزية البدنية تحت إشراف المدرب ديفيد ريتش.

وأكد خالد القبيسي، مدير المنتخب، أن الفريق يدخل البطولة بجاهزية عالية وطموح كبير لتحقيق إنجاز جديد، بعد ذهبية 2023 «المستوى B» وبرونزية 2024 «المستوى الثاني A».