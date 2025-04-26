«الشامخة» و«الزواري» يتألقان في مهرجان المرموم

شهد ميدان المرموم للهجن، صباح ومساء أمس، إقامة 30 شوطاً، في تاسع أيام فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2025، لمسافة 8 كلم، منها 12 شوطاً لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية.

وتميزت الأشواط الأربعة الأولى، المعروفة بأشواط العمالقة، بقوة التحدي وارتفاع نسق المنافسة نظراً لمشاركة أبرز الشعارات وأهم الأسماء في عالم سباقات الهجن.

ونجحت «الشامخة» بشعار سالم عامر راشد المدهوشي في حسم لقب الشوط الأول المخصص للحول المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 8 كيلومترات في 12:41:7 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، قدّمت «مصيحة» لمحمد علي محمد حماد الشامسي عرضاً مميزاً مكنها من الفوز بالصدارة بتوقيت 12:33:5 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة المسائية.

وذهبت صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات إلى «الزواري» ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي، الذي وصل خط النهاية في 12:54:6 دقيقة. أما الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات فشهد تفوق «السموال» لعلي سهيل اليبهوني الظاهري، الذي حقق الفوز بزمن 12:56:5 دقيقة.

وأسهمت الإثارة التي حفلت بها أشواط العمالقة في رفع وتيرة الترقب والانتظار لما ستسفر عنه المنافسات الختامية لهجن أبناء القبائل، والتي تتجه الأنظار فيها نحو الشوط الأهم والأغلى على سيف الحول المفتوح وجائزته البالغة 5 ملايين درهم.

تميز

وأقيمت في الفترة الصباحية 18 شوطاً لمسافة 8 كلم في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، خصصت ثمانية منها لهجن الإنتاج، وافتتحت «اليازي» لساري بلوش براك المزروعي التحديات بانتصارها في الشوط الأول للحول المحليات للإنتاج، مسجلة 12:32:8 دقيقة.

وأهدت «سيره» مالكها حارب مغير سالم العميمي ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات الإنتاج بزمن 12:35:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج، تألق «مقفي» لمحمد سهيل نخيرات العامري، وحقق الفوز بزمن 12:52:6 دقيقة.

وأحرز «برزان» بشعار محمد عتيق زيتون المهيري الصدارة في الشوط الرابع للزمول المهجنات الإنتاج بتوقيت 12:44:7 دقيقة، وسُجل التوقيت الأفضل في التحديات الصباحية بواسطة «لبيه» المملوكة لمحمد فرج راشد عبيد المنصوري، التي تفوقت في الشوط السادس للحول المهجنات للإنتاج، وقطعت المسافة بزمن مميز 12:31:5 دقيقة.

ترقب

وتتواصل المنافسات القوية في مهرجان المرموم التراثي 2025، حيث سيكون عشاق سباقات الهجن على موعد صباح ومساء اليوم مع تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على أرضية ميدان المرموم لمسافة 8 كلم، وتقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً.

وتشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً تتصدرها الأشواط الأربعة الأولى والتي تُعرف بـ«أشواط العمالقة»، نظراً لما تحمله من زخم تنافسي وحضور كبير للشعارات القوية في عالم الهجن، حيث يتوقع أن تشهد هذه الأشواط صراعاً محتدماً على النواميس.

وابتسم الحظ للطفل إدوارد والطفلة سارت من جمهورية فرنسا، حيث حصلا على جوائز الجمهور اليومية التي تقدمها شركة «هونر للتكنولوجيا» وذلك ضمن فعاليات اليوم التاسع لمهرجان المرموم التراثي 2025. وقد تميز الفائزان بتفاعلهما الكبير وحضورهما اللافت خلال متابعة السباقات.

وقام عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم الفائزين وتقديم الجوائز لهم، في خطوة تعكس روح المهرجان الثقافية والإنسانية التي تجمع مختلف الجنسيات في أجواء من التفاعل والمشاركة.