«ملتقى الأسرة الرياضي الموحد 2025» يجمع 250 مشاركاً تحت شعار «أسرة صحية... مجتمع صحي»

رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، نظمت، وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونادي الإمارات الثقافي الرياضي، فعاليات «ملتقى الأسرة الرياضي الموحد 2025»، في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من طلبة المدارس ومراكز رعاية أصحاب الهمم، تحت شعار «أسرة صحية... مجتمع صحي».

وأكدت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ومدير عام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتكاملاً، مشيرة إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز الصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن كونها جسراً لدمج جميع فئات المجتمع.

وأضافت السويدي: نفخر بشراكتنا الفاعلة مع مختلف الجهات لتعزيز دعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، وملتقى اليوم هو نموذج حيوي لهذا التوجه، مؤكدة على دور الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مشيدة برعايته الكريمة لمختلف المبادرات التي تعزز جودة الحياة في الإمارة، لا سيما تلك التي تستهدف فئة أصحاب الهمم، حيث استهدف الملتقى استمرار العمل نحو توفير بيئة رياضية دامجة ومتاحة للجميع، تجسيداً لقيم المساواة والتكافل التي تُعد ركيزة في مسيرة التنمية المجتمعية لدولة الإمارات.

وأشارت سمية حارب السويدي إلى أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 250 مشاركاً ومشاركة من طلبة المدارس ومراكز رعاية أصحاب الهمم، بهدف تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، كما ركز على تمكين الأسر ودعمها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المجتمعية، حيث تنوعت الفعاليات الرياضية بين ألعاب جماعية ومنها «كرة الفلوربول»، وألعاب فردية مثل تنس الطاولة، الريشة الطائرة، اللياقة البدنية، الهوكي الهوائي، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى عروض رياضية حماسية شملت رياضة التايكواندو، كرة السلة، الجمباز، والأيروبيك.

وشارك في الملتقى عدد من المدارس والمراكز من مختلف مناطق رأس الخيمة، من أبرزها: مدرسة مهرة بنت أحمد للتعليم الأساسي، مدرسة الصباحية الحلقة الثانية والثالثة بنات، مدرسة المطاف الحلقة الثانية والثالثة، مدرسة جلفار الحلقة الثالثة بنات، مدرسة رأس الخيمة الحديثة، مدرسة التربية الإسلامية الخاصة، ومدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية بفروعها المختلفة، ومدرسة المعيريض الحلقة الثانية والثالثة للبنات إلى جانب مركز رأس الخيمة لتأهيل أصحاب الهمم ومركز المتقدم لصعوبات التعلم.