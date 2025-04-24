«مزون» و«والم» يتألقان في أمسية الثنايا بمهرجان المرموم

شهد ميدان المرموم مساء أمس، واحدة من أقوى الأمسيات في اليوم السابع لمهرجان المرموم التراثي 2025، من خلال إقامة 16 شوطاً لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، تقدمتها 6 أشواط خصصت للرموز الغالية على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والتي رسمت ملامح الإثارة منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، وفي ختام منافسات الرموز، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين في منصة ميدان المرموم، وسط حضور جماهيري كبير.

وتألقت «مزون» بشعار سعيد بن جابر عبدالله في الشوط الأول، وتمكنت من الفوز بكأس الثنايا البكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت 12:23:06 دقيقة كانت هي التوقيت الأفضل في الفترة المسائية.

وفي ثاني الأشواط، حلق «والم» ملك سعيد بن جابر عبدالله، وحقق بندقية الثنايا الجعدان المفتوح البالغة جائزتها مليون درهم، بعد أن قطع المسافة في 12:29:00 دقيقة، مضيفاً الرمز الثاني إلى رصيد مالكه خلال أمسية الثنايا، وثامن رموزه في المهرجان.

وذهب كأس الثنايا البكار المحليات إلى «تكريم» المملوكة إلى محمد سلطان بن مرخان الكتبي، والتي قدمت أداءً ثابتاً أنهته بزمن 12:28:07 دقيقة، لتظفر بجائزة المليون درهم عن جدارة واستحقاق.

وفي الشوط الرابع، تألق «أدعج» لراشد صغير بن كنون محمد يراده، وحقق بندقية الثنايا الجعدان المحليات التي بلغت جائزتها 800 ألف درهم، بعد أن قدم عرضاً مميزاً أنهى به الرحلة بزمن 12:34:08 دقيقة، وجاءت «الريم» ملك حمد هدي بطي بن دميثان الشامسي، لتحصد خامس الرموز، وذلك من خلال الفوز بكأس الثنايا البكار للإنتاج وجائزته 1.5 مليون درهم، بزمن 12:32:09 دقيقة، واختتم «مشكور» لمالكه مسلم سالم بن حمد رميلة العامري، تحديات الرموز بأداء مميز في شوط بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج، محققاً المركز الأول بزمن 12:32:04 دقيقة، ليحصد الجائزة البالغة مليون درهم.

افتُتحت فعاليات اليوم السابع للمهرجان في الصباح على أرضية ميدان المرموم، منافسات الثنايا لهجن أبناء القبائل بإقامة 18 شوطاً لمسافة 8 كلم، خصصت أول 10 أشواط منها لهجن الإنتاج، وشهدت مشاركة مميزة وتنافساً قوياً بين الشعارات.

في الشوط الأول المخصص للثنايا البكار المحليات إنتاج، توجت «مياسة» لسلطان عبدالله بن دميثان القمزي بالمركز الأول مسجلة 12:26:8 دقيقة، وأهدت «سيوف» مالكها عبيد سهيل نخيرات العامري فرحة كبيرة بعد فوزها بالشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات إنتاج في 12:22:6 دقيقة أفضل توقيت في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، أما الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات إنتاج، فقد ذهب إلى «الكايد» المملوك لناصر معيوف سرحان الدرعي بتوقيت 12:31:7 دقيقة، وحسم «رمز» لسعيد منانة غدير اجتبي لقب الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات - إنتاج بزمن 12:26:8 دقيقة.

تتواصل بميدان المرموم اليوم، تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم الثامن للمهرجان، من خلال إقامة 26 شوطاً لسن الثنايا، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في المسائية، لمسافة 8 كلم.