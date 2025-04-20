2601 مطية تشارك في اليوم الثالث لمهرجان المرموم التراثي

شهد ميدان المرموم، أمس، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2025 من خلال منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار 42 شوطاً بواقع 22 شوطاً في الفترة الصباحية و20 شوطاً في المساء، وبلغ عدد المطايا المشاركة خلال الفترتين 2601 مطية، بينها 1599 مطية في الفترة الصباحية و1002 مطية في الفترة المسائية، واشتدت المنافسة خلال أشواط الرموز الستة التي افتتحت بها الفترة المسائية، وكانت البداية مع الشوط الأول للبكار المفتوح، حيث قدمت «المدينة» لـسعيد جابر عبدالله محمد عرضاً مميزاً مكنها من انتزاع كأس اللقايا البكار المفتوح ومبلغ 1.5 مليون درهم بزمن 7:20:4 دقائق، وفي الشوط الثاني، تألق «بركان» لـموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى وسيطر على المنافسة ليهدي مالكه بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم بتوقيت 7:22:9 دقائق.

وجدد سعيد جابر عبدالله محمد حضوره القوي في الرموز، عندما كسب مع «الهبيبه» كأس اللقايا البكار المحليات في الشوط الثالث، مضيفاً مليون درهم جديدة إلى رصيده، بتوقيت 7:26:8 دقائق، وفي الشوط الرابع، أبدع «شاهر» لـمطر جمعه عيد الكوس الفلاسي في الأمتار الأخيرة، ليكسب بندقية اللقايا الجعدان المحليات ومبلغ 800 ألف درهم بتوقيت 7:19:5 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل.

وشهد الشوط الخامس تألقاً لافتاً لـ«الظبي» بشعار سالم هزيم محمد هزيم المسافري، والتي قدّمت أداءً قوياً وتوجت بـكأس اللقايا البكار للإنتاج وجائزة 1.5 مليون درهم بعد أن قطعت المسافة في 7:25:3 دقائق، واختتمت الرموز بالشوط السادس والذي فرض من خلال «الفارس» لـسالم علي سلطان السبوسي حضوره القوي وانتزع بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج ومليون درهم بتوقيت 7:22:4 دقائق.

زيارة

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بزيارة إلى مقر النادي، حيث كان في استقباله علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، واطلع خلال الزيارة على سير العمل في مختلف إدارات النادي، ووقف على تفاصيل تنظيم مهرجان المرموم التراثي الذي انطلقت فعالياته مؤخراً على أرض ميدان المرموم، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة الفرق واللجان التنظيمية لضمان نجاح المهرجان واستمراريته بالشكل المشرف.

كما قام بجولة تفقدية شملت عدداً من المرافق، واطمأن على توفر كافة التسهيلات والخدمات المقدمة للمشاركين والجمهور، مؤكداً أهمية الحفاظ على المستوى العالي للتنظيم، بما يعكس مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث، صباح أمس، حيث شهد ميدان المرموم إقامة 22 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كلم، خصصت الأشواط العشرة الأولى منها لفئة الإنتاج، وسط مشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين وتنافس قوي على المراكز المتقدمة، وجاء الفوز في الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج من نصيب «العفريت» بشعار سالم حمد العوّد العامري بزمن 7:30:2 دقائق، وحصدت «الجازي» ملك فيصل خالد سعود بن حثلين لقب الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات بتوقيت بلغ 7:26:5 دقائق، وتفوق «مشـكور» المملوك لـسعيد راشد دغيش سالم في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بزمن 7:30:1 دقائق، أما التميز فكان في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، حيث نجح «التـاجي» لـسالم راشد حضيرم الكتبي في الحصول على أفضل توقيت في الفترة الصباحية، مسجلاً 7:24:9 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم اليوم إقامة 36 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل على مدار فترتين صباحية ومسائية لمسافة 6 كلم، ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2025.

وتُفتتح التحديات من خلال 18 شوطاً في الفترة الصباحية، حيث خصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج، وتتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة، أما الفترة المسائية، فستكون محط الأنظار لاحتوائها على أشواط كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والتي تتضمن ستة رموز كبرى تمثل ذروة المنافسة في هذه الفئة.

ويُفتتح برنامج الرموز بالشوط الأول المخصص لكأس اليذاع البكار المفتوح وجائزة مالية تبلغ 1.5 مليون درهم، يليه الشوط الثاني وبندقية اليذاع الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، وفي الشوط الثالث تتنافس المطايا على كأس اليذاع البكار المحليات وجائزة المليون درهم، ثم بندقية اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الرابع ومبلغ 800 ألف درهم، وتستمر الإثارة في الشوط الخامس على كأس اليذاع البكار الإنتاج وجائزة 1.5 مليون درهم، وتُختتم تحديات الرموز في الشوط السادس ببندقية اليذاع الجعدان للإنتاج وجائزة المليون درهم.

تشهد منصة ميدان المرموم، تتويج الفائزين برموز السن الصغير لهجن أبناء القبائل، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات رموز سن الإيذاع التي تُعد ختام هذه الفئة في مهرجان المرموم التراثي 2025، ويبلغ عدد الرموز التي خصصت للفئات الصغرى 16 رمزاً، توزعت على ثلاث مراحل عمرية، بواقع 4 رموز في سن الحقاقة، و6 رموز في سن اللقايا، ومثلها في سن الإيذاع، والتي تنافست عليها الشعارات المختلفة على مدار الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان وحتى اليوم الرابع.

ويأتي هذا التتويج تقديراً للإنجازات التي تحققت في فئة السن الصغير، والتي شهدت منافسات قوية ومشاركة كبيرة من أبناء القبائل، في نسخة مميزة تعكس حجم الاهتمام والاستعداد المبكر للمنافسة على الرموز والجوائز الكبرى.

تفاعل كبير

ووسط تفاعل لافت من السياح الأجانب المتابعين لمهرجان المرموم التراثي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي عملية تقديم الجوائز العينية التي توفرها شركة هونر للتكنولوجيا، والتي تُمنح لعدد من السياح الأجانب، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن. وعبّر عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء، عن شكره العميق لشركة هونر على هذه المبادرة النوعية، قائلاً: «نثمّن مبادرة هونر للتكنولوجيا التي أكدت من خلالها التزامها بدعم التراث وتعزيز الحضور المجتمعي، ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل».





