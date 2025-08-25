دولية كلباء لطائرة الشباب تنطلق الخميس

Al Bayan
محمد فضل


كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة للشباب عن تفاصيل النسخة الجديدة التي تنطلق من 28 أغسطس الجاري حتى 31 منه، بتنظيم نادي كلباء الرياضي، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبإشراف مباشر من اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وتشهد البطولة مشاركة أندية الهلال السعودي «أشبال وناشئين» ونادي كاظمة الكويتي «أشبال» ونادي دار كليب البحريني «أشبال وناشئين» وصحار العُماني للناشئين إلى جانب منتخبات الشارقة «أشبال 1 وأشبال 2 وناشئين»، وفريقي الأشبال والناشئين بنادي كلباء الرياضي الثقافي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر النادي، بحضور راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي أمين سر النادي ومدير البطولة، إلى جانب ممثلي اتحاد الإمارات للكرة الطائرة ومجلس الشارقة الرياضي والأندية المشاركة.