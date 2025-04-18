1155 مطية تدشن مهرجان المرموم للهجن

انطلقت، مساء أمس، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن في ميدان المرموم، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمضمرين من مختلف إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، واستقبل «تحفة الميادين» في اليوم الأول للمهرجان 1155 مطية، تنافست من خلال 24 شوطاً لمسافة 4 كلم، خصصت منها الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج.

وتألقت «غزلان» المملوكة لسيف سعيد محمد بالكيله العامري في الشوط الأول المخصص للحقاقة البكار للإنتاج، بعدما قطعت المسافة في 5:59:5 دقائق، وظفر «رسلان» لأحمد محمد هاشل الشامسي بناموس الشوط الثاني للحقاقة الجعدان للإنتاج مسجلاً 5:57:3 دقائق.

أما الشوط الثالث للحقاقة البكار للإنتاج، فكان من نصيب «رهان» لسيف علي سالم العامري التي أنهت رحلتها في 6:02:2 دقائق، ونجح «معزم» لمحمد سعيد عبيد المزروعي في خطف صدارة الشوط الرابع للحقاقة الجعدان للإنتاج بتوقيت مميز بلغ 5:56:8 دقائق، يعد التوقيت الأفضل في اليوم الأول من المهرجان.

واستطاع «الفارس» بشعار سهيل الدحبه قنازل العامري أن يحقق التوقيت الأفضل في أول أيام المهرجان بوصوله في 5:54:7 دقائق في الشوط التاسع للحقاقة الجعدان للإنتاج.

وأعلنت هجن العاصفة عن تسعيرة خاصة للمطايا المشاركة في سن الحقاقة ضمن مهرجان المرموم التراثي 2025، في إطار السياسة الاحترافية التي تنتهجها المؤسسة ودعمها المتواصل لرياضة سباقات الهجن والملاك، حيث جاءت التسعيرة لتواكب أهمية الحدث وقيمة المشاركة فيه.

وحددت التسعيرة قيمة المطايا الفائزة بالمركز الأول في أشواط الرموز للبكار بمبلغ مليوني درهم، بينما بلغت قيمة المركز الثاني 1.5 مليون درهم، والمركز الثالث 1.2 مليون درهم، في حين حُدد مبلغ مليون درهم لبقية المراكز المتبقية من المركز الرابع فصاعداً.

أما في أشواط رموز الجعدان، فقد بلغت تسعيرة المطية الفائزة بالمركز الأول 1.5 مليون درهم، والمركز الثاني 1.2 مليون درهم، والثالث مليون درهم، على أن يتم تقييم الفائزين من المركز الرابع فصاعداً بمبلغ 800 ألف درهم.

وأوضحت هجن العاصفة أن قيمة المطايا الفائزة ببقية أشواط البكار تبلغ مليون درهم، فيما تبلغ تسعيرة بقية أشواط الجعدان 800 ألف درهم، وأكدت المؤسسة أن الهجن المشاركة في التسعيرة تعتبر محجوزة، ولا يتم التصرف بها لمدة 72 ساعة بعد السباق.

وتتواصل منافسات المهرجان اليوم حيث يشهد ميدان المرموم إقامة ثاني أيام المهرجان المخصص لفئة الحقاقة لهجن أبناء القبائل، وسط مشاركة واسعة من ميادين الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن اليوم الثاني إقامة 26 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 4 كلم، منها 10 أشواط للإنتاج، و20 شوطاً في الفترة المسائية، مخصصة للرموز وأشواط مفتوحة.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الهجن إلى الأشواط المسائية التي تتصدرها رموز الحقاقة، حيث يتنافس المشاركون في أربعة أشواط رئيسية على جوائز مالية ضخمة.

وسيكون التنافس في الشوط الأول على كأس الحقاقة البكار المفتوح وجائزته مليون درهم، أما الشوط الثاني فسيشهد المنافسة على بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزتها مليون درهم، وسيخصص الشوط الثالث لكأس الحقاقة البكار للإنتاج وجائزته مليون درهم، أما الشوط الرابع فسيشهد المنافسة على بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج وجائزتها 800 ألف درهم.