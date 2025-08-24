600 لاعب ولاعبة في بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بداية من يوم غدٍ حتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 75 دولة، بجوائز تقدر بنحو 125 ألف دولار. وتشمل البطولة فئة السوبر ستار وبطولة الماسترز والفئة المفتوحة ومشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من المصنفين عالمياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في المبنى الجديد للنادي، بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وإيفان سيروني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

ووصف الدكتور عبدالله آل بركت البطولة بأنها إحدى أقوى البطولات العالمية استناداً إلى متوسط تصنيفات اللاعبين المشاركين، مشيراً إلى أن استضافة هذه البطولة تعكس المكانة المرموقة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الساحة الدولية، وأضاف إن إقامة البطولة في مجمع النادي الجديد، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم المصنفين إلى جانب نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين، تأتي دعماً لجهود النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج لتعزيز مكانة الشطرنج الإماراتي عالمياً، كما كشف عن استضافة الفجيرة، ضمن الفعاليات المصاحبة، اجتماع لجنة حكام الاتحاد الدولي للشطرنج إضافة إلى دورة اللعب النظيف، وإطلاق أول ندوة للنزاهة على مستوى الشرق الأوسط وورش عمل لتطوير اللاعبين المحليين والحكام الدوليين، ونوه آل بركت إلى أن البطولة ليست مجرد حدث رياضي بل هي مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات والفجيرة وجهة رائدة في استضافة البطولات الدولية وتطوير مهارات اللاعبين المحليين وصقل خبرات الحكام الإماراتيين ورفع مستوى اللعبة في المنطقة وجذب عشاق الشطرنج في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، قال محمد الزعابي: إن البطولة تمثل إضافة نوعية للرياضة الإماراتية عامة وللشطرنج خصوصاً، وتعد فرصة مثالية للاعبين المحليين للاحتكاك بأقوى المصنفين على مستوى العالم، متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبه، أعلن إيفان سيروني أن البطولة ستشهد مشاركة 600 لاعب من 75 دولة، موزعين على ثلاث فئات رئيسية: فئة السوبر ستار للاعبين المصنفين بتصنيف 2560 فما فوق، والتي تضم 44 لاعباً ضمن جولات الفيدا سيركت المصنفة بأنها الأقوى عالمياً؛ بطولة الأساتذة (الماسترز) للمصنفين فوق 2200 بمشاركة نحو 330 لاعباً؛ إلى جانب البطولة المفتوحة للاعبين تحت تصنيف 2200، والتي ستشهد مشاركة بارزة لعدد من اللاعبين الإماراتيين منهم عمار السدراني وروضة السركال وعمران الحوسني وعبد الرحمن الطاهر.