انطلاقة مثيرة لجائزة الفجيرة الكبرى لمونديال الموتوسيرف

وسط أجواء تنافسية، انطلقت بكورنيش نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بطولة العالم للموتوسيرف، يوم الجمعة، بمشاركة 80 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 18 دولة في مختلف الفئات. وبدأت البطولة، التي تستمر ثلاثة أيام، بالتصفيات الأولى لسباق السرعة لتحديد أفضل زمن والمتأهلين لخوض غمار بطولة العالم.

وقد أسفرت النتائج على النحو التالي:

ضمن فئة السيدات، تصدرت التشيكية نافاروفا ماريانا السباق محققة زمناً قدره 01:07.793 من فريق سي إم إس، وجاءت السلوفاكية زوبوروفا سارا في المركز الثاني بزمن قدره 01:07.849 بفارق ضئيل قدره 6 أجزاء من الثانية فقط، مما يعكس قوة المنافسة، بينما حلت التشيكية ماتوسكوفا إليسكا من فريق روكيت ريسينغ إم بي سبورتس ثالثة.

وفي فئة الناشئين، تصدر التشيكي كوهوت ستانيسلاف بزمن 01:11.447، وحل ثانياً مواطنه بوردوفا إلين محققاً زمناً قدره 01:12.819، وتمكن بوزنيكوفا من نيل المركز الثالث بزمن 01:13.198، ليسيطر المتسابقون من جمهورية التشيك على هذه الفئة.

وضمن فئة الماسترز، تمكنت الكورية الجنوبية كيم داون من احتلال المركز الأول بزمن قدره 01:07.184، واحتلت المركز الثاني البولندية جانورا أركاديوس بعد حصولها على زمن 01:09.432، بينما جاء البلجيكي فانكيرسبيلك يانو في المركز الثالث بزمن قدره 01:09.561.

وفي فئة ستوك، احتل المركز الأول التشيكي كادليك داميان بزمن 01:05.821، وجاء ثانياً الكويتي حسن بوباس بزمن قدره 01:06.416، وحل التشيكي فيسك آدم ثالثاً بزمن 01:06.777، وفي ذات الفئة تمكن الإماراتي عبد الله البلوشي من التأهل للسباق الرئيسي.

أما في فئة الصفوة، فقد احتل المركز الأول التشيكي زاهورسكي لوكاش بزمن 01:02.839، وجاء ثانياً مواطنه لوكشيدر أليكس بزمن 01:03.423، وثالثاً التشيكي نوفوتني ماتياس بزمن 01:03.441.