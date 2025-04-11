جائزة الفجيرة الكبرى في «مونديال الموتوسيرف» تنطلق اليوم

يحتضن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ، الجولة الافتتاحية لجائزة الفجيرة الكبرى لبطولة العالم لسباق «الموتوسيرف»، بمشاركة عالمية واسعة من الجنسيات المختلفة والفئات العمرية المختلفة، وتأكد مشاركة 80 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون 18 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة فريق إماراتي من نادي الفجيرة البحري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي أمس، للإعلان عن تفاصيل جائزة الفجيرة الكبرى، وتنظيم الجولة الافتتاحية الأولى لمونديال الموتوسيرف، التي تقام بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ومارتين جاسيك مروج ومسؤول البطولة لدى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وعدد من المتسابقين العالميين المشاركين في الحدث.

وقال أحمد إبراهيم إن البطولة تنظم للمرة الأولى على مستوى الدولة والشرق الأوسط، حيث إنها من البطولات الحديثة التي أصبح لها رواج وسمعة عالمية كبيرة، وتشهد وحضوراً وإقبالاً كبيراً في المشاركة، وأضاف: «حريصون على تنظيم أقوى البطولات، وندعو الجمهور للاستمتاع بالتحدي، وأجواء الإثارة في منافسات بحرية جديدة وقوية، خاصة أنها ستحظى بمشاركة أبطال عالميين من جنسيات عديدة».

وأكد مارتين جاسيك المروج العالمي للبطولة، أن اختيار الفجيرة من أجل إقامة الجولة الافتتاحية لمونديال الموتوسيرف، يأتي عطفاً على المكانة والخبرة الكبيرة التي اكتسبها نادي مارينا الفجيرة البحري، من خلال تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والبطولات العالمية، وأضاف: «بالفعل، كان هنالك نقاش حول استضافة الفجيرة بطولة الموتسيرف، وها نحن الآن نعلن عن ضربة البداية لجائزة الفجيرة الكبرى».