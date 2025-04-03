16 فعالية رياضية في أبوظبي خلال شهر أبريل



تشهد العاصمة أبوظبي تنظيم 16 فعالية رياضية ومجتمعية متنوعة خلال شهر أبريل الجاري، من أبرزها سباقات القدرة في قرية بوذيب العالمية، وبطولة النخبة وكأس الإمارات لألعاب القوى للموسم 2025، وبطولة اتحاد الإمارات للفروسية لالتقاط الأوتاد، إضافة إلى عدد من السباقات المحلية والمجتمعية.

وتبدأ الفعاليات والبطولات الرياضية التي يقام بعضها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي اعتباراً من بعد غدٍ مع كأس قرية بوذيب العالمية للقدرة بسباق الإسطبلات الخاصة 100، وفي اليوم التالي سباق السيدات 100 كم بكأس الاتحاد للقدرة والتحمل.

ويشهد كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي فعاليتين يوم 11 أبريل الجاري، حيث تقام بطولة الإمارات للفلاي بورد، وبطولة الإمارات الدولية للدراجات الهوائية، فيما يقام في اليوم التالي تحدي جامعة خليفة 2025 ضمن مهرجان الشيخ زايد.

وتستضيف جزيرة ياس يوم 13 أبريل نصف ماراثون جزيرة ياس للجري، وفي اليوم نفسه يقام تحدي سباحة البحار النظيفة في منتجع جميرا بجزيرة السعديات، فيما يقام سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً ضمن نشاطات نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم 18 أبريل.

وتعود سباقات القدرة بقرية بوذيب العالمية بعدد من السباقات التأهيلية 40 و80 كم يوم 19 أبريل الجاري، ويقام سباق النادي للإبحار الشراعي بكاسر الأمواج في اليوم نفسه، بينما في اليوم التالي سباق تحدي الجري الجماعي المجتمعي بحديقة أم الإمارات.

ويشهد يم 22 أبريل إقامة بطولة الشطرنج المحلية بين المدارس، ثم بطولة الإمارات للتزلج على الماء يوم 25 أبريل.

وفي الفترة من 25 إلى 27 الشهر الجاري يستضيف ملعب مركز التربية الرياضية العسكرية بطولة النخبة وكأس الإمارات لألعاب القوى للموسم 2025، وتختتم الفعاليات في أبريل ببطولة اتحاد الإمارات للفروسية لالتقاط الأوتاد التي تقام في أكاديمية بوذيب على مدار 3 أيام.